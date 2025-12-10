Разван Луческу предупреди: Лудогорец е отбор, който обича да доминира

Старши треньорът на ПАОК Разван Луческу заяви на официалната пресконференция преди утрешната среща с Лудогорец от шестия кръг на основната схема на Лига Европа, че отборът му не може да си позволи да си прави сметки преди двубоя. Румънският специалист обърна внимание на стила, който разградчани практикуват, като предупреди, че тимът на Пер-Матиас Хьогмо обича да притежава топката и да доминира.

"Мачът е много важен за днес и утре, но след това има още две срещи, в които също можем да спечелим точки. Във футбола всеки мач е важен. Не е коректно от наша страна да правим сметки. Трябва да бъдем готови за предстоящия двубой, за да спечелим трите точки.

Когато играем в сгъстен цикъл, е нормално да се получат контузии. Свикнали сме с това нещо. Футболистите, които са тук, са готови да дадат всичко от себе си и да си тръгнат удовлетворени от свършената работа. Не можем да си позволим да правим калкулации за точки. Ще видим каква е ситуацията след мача утре. Трябва да останем фокусирани върху тази среща.

Единственото нещо, което има значение, е мачът. Лудогорец е отбор, който харесва да притежава топката и да доминира. Дори когато играят срещу добри отбори, те се опитват да задържат владението. Ние също обичаме да доминираме и очаквам да се получи интересен сблъсък. Виждам група от играчи, които са фокусирани и отговорни към отбора", заяви Луческу.