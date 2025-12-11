Загуба за Карина Константинова и победа за Гергана Иванова в Еврокъп

Българската националка Карина Константинова изигра силен мач, но клубният й тим Келтерн допусна загуба като гост от Заглембе Сосновец със 75:83 в първия мач от плейофите на турнира Еврокъп.

Константинова започна в стартовата петица и завърши с 6 точки, 7 борби, 8 асистенции и 1 отнета топка за 33 минути.

Баскетболистките на Матеа Тавич трябва да спечелят на реванша с 9 или повече точки, за да продължат напред. Втората среща е на 17 декември (сряда), когато Константинова и съотборничките й ще бъдат домакини.

В друга среща от турнира Гергана Иванова и шампионът на Белгия Роял Касторс Брен постигнаха победа над гостуващия Гдиня (Полша) с 80:73 в първия мач от плейофите.

Българката се отличи с 16 точки, 3 борби и 7 асистенции за 35 минути.

Реваншът е на 17 декември в Полша.