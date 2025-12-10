Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Партизан опроверга слуховете за нов треньор преди дербито с Цървена звезда

Партизан опроверга слуховете за нов треньор преди дербито с Цървена звезда

  • 10 дек 2025 | 16:35
  • 108
  • 0
Партизан опроверга слуховете за нов треньор преди дербито с Цървена звезда

С официално съобщение Партизан сложи край на спекулациите, че е постигнал споразумение с нов треньор, като ясно заяви, че вниманието на всички е насочено изключително към предстоящия мач срещу Цървена звезда от 15-ия кръг на Евролигата, който ще се изиграе на 12 декември (петък).

Ръководството на клуба предприе този ход след публикация на Meridian Sport, която твърдеше, че „черно-белите“ са се договорили с бившия треньор на Барселона, Жоан Пенароя, за договор с продължителност 1,5 години. Партизан обаче категорично отрече новината, подчертавайки, че не е подписан никакъв договор.

Търсенето на наследник на Желко Обрадович, чието напускане предизвика сензация и реакции сред феновете, продължава. Засега обаче отборът продължава с настоящия треньорски щаб, който, както се подчертава, се радва на пълната подкрепа на клуба.

„Два дни преди дербито с Цървена звезда, всички мисли в Партизан са насочени към този двубой. Отборът не е подписал договор с нов треньор и с това изявление призовава медиите да не разпространяват настоящите слухове. Клубът функционира стабилно, с максимална подкрепа към настоящия треньорски щаб по време на подготовката за предстоящото дерби. Всички налични билети за този двубой са изчерпани, интересът е огромен и следователно с право се смята, че Белград отново ще бъде баскетболната столица на Европа този петък“. , написаха от сръбския гранд.

