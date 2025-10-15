Втора поредна победа за Карина Константинова и Келтерн в Еврокъп

Националката Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн надиграха тима на Хомутов с 66:60 като гости в Чехия в мач от първия кръг в група “F” на баскетболния турнир Еврокъп при жените. Победата беше втора поредна за водения от помощник-треньора на българския национален състав Матеа Тавич отбор на Келтерн в надпреварата.

Германският отбор остава начело във временното класиране в групата, докато Хомутов допусна втора загуба.

Карина Константинова бе сред най-резултатните за своя тим. Българката допринесе за успеха с 12 точки, 5 борби и 5 асистенции за 31 минути на терена.

Гостите от Келтерн изоставаха с 33:35 на почивката, но след по-силна трета четвърт поведоха с 53:48 преди последните 10 минути, в които удържаха победата.

Сега за Константинова и съотборничките й предстои домакинство срещу Оснабрюк на 19 октомври в мач от германския шампионат, а следващият двубой на тима в Еврокъп е на 23 октомври – домакинство срещу косовския Пея.