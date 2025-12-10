Популярни
Звезда от WNBA със специална награда

  • 10 дек 2025 | 16:17
Четирикратната носителка на приза за „Най-полезен играч" в Женската национална баскетболна асоциация (WNBA) - Ейджа Уилсън, спечели наградата за спортист на годината на Асошиейтед Прес (АП) за 2025-а.

Уилсън, чийто отбор Лас Вегас Ейсес завоюва три от последните четири титли в WNBA, беше удостоена с приза за първи път в кариерата. Тя е и втората поредна баскетболистка, която получава отличието, след Кейтлин Кларк през миналата година.

„Чест е, когато се замислиш за групата от жени, които са печелили преди. Само да видя името си сред тях е невероятно“, каза 29-годишната американка.

От 47-те гласували спортни журналисти, 17 са избрали Уилсън, докато на второ място е Арина Сабаленка с 9, а на трето - Пейдж Бюкерс с 5.

Асошиейтед Прес връчва наградата си за „Спортист на годината“ още от 1931 година. Тя е била печелена най-много пъти (6) от Бейб Дидриксън Захариас, която се състезава в различни спортове като голф, баскетбол, бейзбол и лека атлетика през 30-те и 40-те години на миналия век. Серина Уилямс е втора с пет награди, завоювани между 2002-а и 2018-а.

