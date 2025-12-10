Двама се завръщат в Партизан преди дербито с Цървена звезда

Временният треньор на Партизан Мирко Очоколис, ще разполага с две допълнителни опции за предстоящото дерби срещу Цървена звезда.

Дилън Осетковски и Мика Муринен се завърнаха към тренировките след кратки проблеми и има вероятност да бъдат в състава, който ще се изправи срещу „червено-белите“ на 12 декември (петък).

Осетковски не е играл нито минута под ръководството на Очоколис. В мача срещу Байерн не беше използван по тактически причини, а преди срещата с Клуж се разболя. Въпреки това, той вече се е възстановил и се очаква да получи игрово време в петък, особено след като Алексей Покушевски ще отсъства по-дълго (около месец) поради травма в глезена.

Що се отнася до финландския национал, той получи лека контузия по време на ангажиментите си с националния отбор и не е включван в състава от мача с Панатинайкос в Атина, където игра само една минута.

Сигурно е, че освен Покушевски, извън игра остават Карлик Джоунс и Марио Накич, който ще пропусне целия сезон. Всички останали играчи са на разположение.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg