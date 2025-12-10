Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Двама се завръщат в Партизан преди дербито с Цървена звезда

Двама се завръщат в Партизан преди дербито с Цървена звезда

  • 10 дек 2025 | 17:55
  • 173
  • 0
Двама се завръщат в Партизан преди дербито с Цървена звезда

Временният треньор на Партизан Мирко Очоколис, ще разполага с две допълнителни опции за предстоящото дерби срещу Цървена звезда.

Дилън Осетковски и Мика Муринен се завърнаха към тренировките след кратки проблеми и има вероятност да бъдат в състава, който ще се изправи срещу „червено-белите“ на 12 декември (петък).

Осетковски не е играл нито минута под ръководството на Очоколис. В мача срещу Байерн не беше използван по тактически причини, а преди срещата с Клуж се разболя. Въпреки това, той вече се е възстановил и се очаква да получи игрово време в петък, особено след като Алексей Покушевски ще отсъства по-дълго (около месец) поради травма в глезена.

Що се отнася до финландския национал, той получи лека контузия по време на ангажиментите си с националния отбор и не е включван в състава от мача с Панатинайкос в Атина, където игра само една минута.

Сигурно е, че освен Покушевски, извън игра остават Карлик Джоунс и Марио Накич, който ще пропусне целия сезон. Всички останали играчи са на разположение.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Добри новини за Апоел преди мача с Виртус Болоня

Добри новини за Апоел преди мача с Виртус Болоня

  • 10 дек 2025 | 11:43
  • 1087
  • 0
Коди Милър-Макинтайър сравни дербито между Цървена звезда и Партизан с гладиаторска битка

Коди Милър-Макинтайър сравни дербито между Цървена звезда и Партизан с гладиаторска битка

  • 9 дек 2025 | 16:17
  • 629
  • 1
Атаман към играч на Цървена звезда: Не е правилно, гледай си твоя отбор

Атаман към играч на Цървена звезда: Не е правилно, гледай си твоя отбор

  • 9 дек 2025 | 16:01
  • 1285
  • 0
Ибрахим Кутулай: Шарунас Ясикевичус е продължил договора си с Фенербахче

Ибрахим Кутулай: Шарунас Ясикевичус е продължил договора си с Фенербахче

  • 9 дек 2025 | 14:01
  • 611
  • 0
Малик Бийзли каза дали отива в Партизан

Малик Бийзли каза дали отива в Партизан

  • 9 дек 2025 | 12:51
  • 638
  • 0
Богданович за Желко Обрадович: Много съм натъжен, че взе това решение, беше голям шок за мен

Богданович за Желко Обрадович: Много съм натъжен, че взе това решение, беше голям шок за мен

  • 9 дек 2025 | 12:37
  • 843
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

Веласкес: Чувствам се много щастлив в този клуб! До момента оценката ми е положителна

  • 10 дек 2025 | 16:15
  • 7486
  • 18
Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

Кобрата на пресконференция в Дубай: По-добър съм от Гасиев и ще го покажа

  • 10 дек 2025 | 13:40
  • 10443
  • 26
Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 27108
  • 40
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 15086
  • 7
Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

Хьогмо разкри какво очаква от ПАОК и заяви: Най-важното е да имаме същия фокус

  • 10 дек 2025 | 13:51
  • 6034
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 94798
  • 37