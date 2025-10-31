Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

  31 окт 2025 | 09:23
  • 123
  • 0
Карина Константинова и Келтерн постигнаха четвърта победа в Еврокъп

Баскетболната националка Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн се наложиха при гостуването си на литовския Кибиркстис Вилнюс с 87:69 в среща от четвъртия кръг от група F на турнира Еврокъп при жените.

Келтерн постигна четвърта поредна победа, като остава начело във временното подреждане в групата.

Карина Константинова допринесе за успеха с 9 точки, 3 борби и 8 асистенции за 34 минути на терена.

Гостите от Германия имаха предимство през целия мач, като след 30 минути игра резултатът беше 62:52 в полза на Келтерн.

От съотборничките на българката най-резултатна бе Александра Вилке с 25 точки, 3 борби и 2 асистенции.

За тима на Келтерн първо предстои домакинство срещу състава на Хернер в германското първенство на 2 ноември, а в турнира Еврокъп Константинова и отборът й ще приемат чешкия Хомутов на 5 ноември.

