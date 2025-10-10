Победа за Келтерн на националката Карина Константинова в Еврокъп

Националката Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн победиха литовския Кибиркщис Вилнюс със 76:63 като домакини в двубой от първия кръг в група F на баскетболния турнир за жени Еврокъп.

Константинова бе сред титулярите и завърши като една от двете най-резултатни състезателки за успеха. Българката реализира 13 точки, 5 борби, 4 асистенции и 5 откраднати топки за 34 минути на терена.

Сръбкинята Невена Росич също отбеляза 13 точки и 3 асистенции за водения от помощник-треньора на българския национален тим Матеа Тавич състав на Келтерн.

Домакините водеха с 41:30 на почивката, а преди последната четвърт резултатът бе 54:42.

В следващия си двубой от Еврокъп шампионът на Германия ше гостува на чешкия Хомутов на 15 октомври.

Домакинският мач на друга българска националка Борислава Христова и новия й отбор Атинайкос срещу френския Шарне в първия кръг в група J на същата надпревара беше отложен поради технически неизправности в залата на гръцкия клуб.

Срещата трябва да бъде изиграна днес следобед.