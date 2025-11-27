Гергана Иванова най-резултатна за победа на Роял Касторс Брен в Еврокъп

Националката Гергана Иванова беше най-резултатна за своя белгийски отбор Роял Касторс Брен при победата със 110:43 като домакини в Брен л'Альо в двубой от шестия кръг в група А на баскетболния турнир Еврокъп при жените. Иванова започна сезона в българския първенец Монтана 2003, но в началото на месеца осъществи трансфер именно в шампиона на Белгия - Роял Касторс Брен.

Българката допринесе за успеха с 22 точки, 1 борба и 2 асистенции за 21 минути на терена, като домакините доминираха изцяло в двубоя.

Тимът на Роял Касторс завърши на трето място в класиране в група А с актив от четири победи и две загуби. За плейофите в Еврокъп ще се класират първите два тима от всяка група, както и четири от най-добрите трети състави, а засега Роял Касторс Брен начело в подреждането за най-добър трети отбор, но ще трябва да изчака изиграването на всички срещи от последния кръг в груповата фаза на надпреварата.

Българският Берое приключи участието си, тъй като финишира последнен в групата си, но отборите на други две национаки - Келтерн на Карина Константинова и Атинайкос на Борислава Христова вече си осигуриха класиране наред, а тази вечер ще изиграят последните си мачове от първия етап на Еврокъп.