Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Гергана Иванова най-резултатна за победа на Роял Касторс Брен в Еврокъп

Гергана Иванова най-резултатна за победа на Роял Касторс Брен в Еврокъп

  • 27 ное 2025 | 10:39
  • 244
  • 0
Гергана Иванова най-резултатна за победа на Роял Касторс Брен в Еврокъп

Националката Гергана Иванова беше най-резултатна за своя белгийски отбор Роял Касторс Брен при победата със 110:43 като домакини в Брен л'Альо в двубой от шестия кръг в група А на баскетболния турнир Еврокъп при жените. Иванова започна сезона в българския първенец Монтана 2003, но в началото на месеца осъществи трансфер именно в шампиона на Белгия - Роял Касторс Брен.

Българката допринесе за успеха с 22 точки, 1 борба и 2 асистенции за 21 минути на терена, като домакините доминираха изцяло в двубоя.

Тимът на Роял Касторс завърши на трето място в класиране в група А с актив от четири победи и две загуби. За плейофите в Еврокъп ще се класират първите два тима от всяка група, както и четири от най-добрите трети състави, а засега Роял Касторс Брен начело в подреждането за най-добър трети отбор, но ще трябва да изчака изиграването на всички срещи от последния кръг в груповата фаза на надпреварата.

Българският Берое приключи участието си, тъй като финишира последнен в групата си, но отборите на други две национаки - Келтерн на Карина Константинова и Атинайкос на Борислава Христова вече си осигуриха класиране наред, а тази вечер ще изиграят последните си мачове от първия етап на Еврокъп.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се нови девет мача от НБА

Изиграха се нови девет мача от НБА

  • 27 ное 2025 | 07:59
  • 3388
  • 1
Интригуващи мачове затвориха 13-ия кръг в Евролигата

Интригуващи мачове затвориха 13-ия кръг в Евролигата

  • 26 ное 2025 | 23:44
  • 6548
  • 0
Берое приключи участието си в Еврокъп с поражение във Франция

Берое приключи участието си в Еврокъп с поражение във Франция

  • 26 ное 2025 | 23:12
  • 584
  • 0
Вълци – Разград гонят завръщане в НБЛ

Вълци – Разград гонят завръщане в НБЛ

  • 26 ное 2025 | 22:50
  • 741
  • 0
Глушков, играчи на Балкан и Ботев Враца и бивши национали се събраха за "80 години баскетбол в Ямбол"

Глушков, играчи на Балкан и Ботев Враца и бивши национали се събраха за "80 години баскетбол в Ямбол"

  • 26 ное 2025 | 22:47
  • 933
  • 0
Изумителен Милър-Макинтайър обърка плановете на Везенков и Олимпиакос

Изумителен Милър-Макинтайър обърка плановете на Везенков и Олимпиакос

  • 26 ное 2025 | 22:20
  • 12716
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 5681
  • 25
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 35637
  • 145
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 3094
  • 0
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 4904
  • 0
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 47812
  • 77
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 44753
  • 97