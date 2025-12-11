Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дерек Лайвли ще претърпи оерация и е аут до края на сезона в НБА

Дерек Лайвли ще претърпи оерация и е аут до края на сезона в НБА

  • 11 дек 2025 | 01:03
  • 142
  • 0
Дерек Лайвли ще претърпи оерация и е аут до края на сезона в НБА

Центърът на Далас Маверикс Дерек Лайвли II ще се подложи на операция на десния крак, която ще сложи край на сезона му, обявиха от отбора от НБА.

Далас очаква Лайвли да се възстанови напълно и да бъде на разположение за началото на тренировъчния лагер за кампанията 2026/27. Високият 215 сантиметра баскетболист имаше проблеми със същия крак миналия сезон, когато беше ограничен до 36 двубоя и претърпя операция извън сезона за отстраняване на костни шипове.

21-годишният Лайвли е участвал само в седем мача (четири като титуляр) този сезон, като е записвал средно по 4.3 точки и 5.3 борби. Не е играл повече от 21 минути, като има средно по 16.4.

Дерек Лайвли ще пропусне поне още три мача на Далас
Дерек Лайвли ще пропусне поне още три мача на Далас

Центърът на Далас беше на игрището за последно на 21 ноември, като записа 4 точки и 4 борби за 18 минути при победа срещу Ню Орлиънс Пеликанс.

Той има средни показатели в кариерата си от 8.4 точки и 7.0 борби в 98 срещи  (75 като титуляр), откакто беше избран под номер 12 в Драфта на НБА през 2023 година. 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Загуба за Карина Константинова и победа за Гергана Иванова в Еврокъп

Загуба за Карина Константинова и победа за Гергана Иванова в Еврокъп

  • 11 дек 2025 | 01:24
  • 120
  • 0
Пини Гершон събира 20 талантливи деца на камп в София

Пини Гершон събира 20 талантливи деца на камп в София

  • 11 дек 2025 | 00:47
  • 282
  • 0
Двама се завръщат в Партизан преди дербито с Цървена звезда

Двама се завръщат в Партизан преди дербито с Цървена звезда

  • 10 дек 2025 | 17:55
  • 983
  • 0
Монтана 2003 със седма поредна победа в Адриатическата лига

Монтана 2003 със седма поредна победа в Адриатическата лига

  • 10 дек 2025 | 16:56
  • 517
  • 0
Партизан опроверга слуховете за нов треньор преди дербито с Цървена звезда

Партизан опроверга слуховете за нов треньор преди дербито с Цървена звезда

  • 10 дек 2025 | 16:35
  • 479
  • 0
Звезда от WNBA със специална награда

Звезда от WNBA със специална награда

  • 10 дек 2025 | 16:17
  • 544
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

Гостите доминираха в днешните мачове в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 23:59
  • 19652
  • 11
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
  • 26117
  • 348
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
  • 10110
  • 10
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
  • 4981
  • 5
Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

  • 10 дек 2025 | 23:53
  • 4899
  • 8
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 11041
  • 13