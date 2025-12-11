Дерек Лайвли ще претърпи оерация и е аут до края на сезона в НБА

Центърът на Далас Маверикс Дерек Лайвли II ще се подложи на операция на десния крак, която ще сложи край на сезона му, обявиха от отбора от НБА.

Далас очаква Лайвли да се възстанови напълно и да бъде на разположение за началото на тренировъчния лагер за кампанията 2026/27. Високият 215 сантиметра баскетболист имаше проблеми със същия крак миналия сезон, когато беше ограничен до 36 двубоя и претърпя операция извън сезона за отстраняване на костни шипове.

21-годишният Лайвли е участвал само в седем мача (четири като титуляр) този сезон, като е записвал средно по 4.3 точки и 5.3 борби. Не е играл повече от 21 минути, като има средно по 16.4.

Дерек Лайвли ще пропусне поне още три мача на Далас

Центърът на Далас беше на игрището за последно на 21 ноември, като записа 4 точки и 4 борби за 18 минути при победа срещу Ню Орлиънс Пеликанс.

Той има средни показатели в кариерата си от 8.4 точки и 7.0 борби в 98 срещи (75 като титуляр), откакто беше избран под номер 12 в Драфта на НБА през 2023 година.

Снимки: Gettyimages