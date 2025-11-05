Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислава Христова и Карина Константинова с нови победи в Еврокъп

Борислава Христова и Карина Константинова с нови победи в Еврокъп

  • 5 ное 2025 | 22:06
  • 226
  • 0
Борислава Христова и Карина Константинова с нови победи в Еврокъп

Националката Борислава Христова и нейният гръцки отбор Атинайкос надиграха турския Бешикташ с 84:82 след продължение като домакини в двубой от петия кръг в Група J на турнира Еврокъп. Атинайкос постигна трети пореден и общо четвърти успех от петте си срещи, като заема първо място във временното класиране. Бешикташ е втори с две победи и три загуби.

Борислава Христова реализира 12 точки и 2 асистенции за 18 минути на терена.

Гръцкият тим водеше със 70:60 след третия период, а в края на редовното време изгуби предимството си, но стигна до равенство 75:75 след 40 минути игра. В допълнителните пет минути домакините надделяха и измъкнаха успеха.

Последният мач на Атинайкос в груповата фаза на надпреварата ще бъде гостуване на полския Хожув на 27 ноември, а на първо време за Христова и съотборничките ѝ предстои домакинство срещу Панатинайкос в гръцкия шампионат.

Първите два отбора от всяка група, плюс четири от най-добрите трети ще продължат към плейофите в европейския клубен турнир.

Междувременно, Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн се наложиха над чешкия Хомутов с 91:49 при домакинството си в третия кръг от Група F на Еврокъп. Келтерн записа пета поредна победа, като вече си беше осигурил класиране за елиминациите и продължава да оглавява убедително подреждането без нито едно поражение. Тимът на Хомутов е с актив 1-4 на трета позиция.

Карина Константинова допринесе за успеха с 6 точки, 4 борби и 7 асистенции за 29 минути на терена.

Решителна за домакините беше третата четвърт, в която те реализираха 25 срещу само 8 точки за противника и преди последните 10 минути съставът на Келтерн водеше с категоричното 73:38.

Константинова и компания ще гостуват на косовския Пея на 27 ноември в последния си двубой от групата. В германското първенство Келтерн приема Алба Берлин на 8 ноември.

Снимка: athinaikoswbc.gr

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Панатинайкос опитва късен обрат, Цървена звезда все още с огромен аванс

Панатинайкос опитва късен обрат, Цървена звезда все още с огромен аванс

  • 5 ное 2025 | 22:25
  • 3945
  • 0
Сакраменто Кингс подписа с нигерийско тежко крило

Сакраменто Кингс подписа с нигерийско тежко крило

  • 5 ное 2025 | 19:57
  • 562
  • 0
Рилски спортист с гръмко поражение от Партизан в Белград

Рилски спортист с гръмко поражение от Партизан в Белград

  • 5 ное 2025 | 19:24
  • 1009
  • 1
Индиана Пейсърс се подсилва със специалист в защита

Индиана Пейсърс се подсилва със специалист в защита

  • 5 ное 2025 | 19:09
  • 709
  • 0
Шей Гилджъс-Алекзандър с историческо постижение

Шей Гилджъс-Алекзандър с историческо постижение

  • 5 ное 2025 | 18:05
  • 1853
  • 1
Алекса Аврамович близо до завръщане в игра

Алекса Аврамович близо до завръщане в игра

  • 5 ное 2025 | 17:44
  • 568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 22:00
  • 533779
  • 29
Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

Брюж 2:1 Барселона, греда на Кунде

  • 5 ное 2025 | 22:30
  • 5620
  • 48
Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

Манчестър Сити 2:0 Борусия (Д), Холанд заби втория

  • 5 ное 2025 | 21:59
  • 4230
  • 2
Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

Интер 0:0 Кайрат, ВАР отмени дузпа за домакините

  • 5 ное 2025 | 22:00
  • 2012
  • 2
Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 23429
  • 79
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 14900
  • 4