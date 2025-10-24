Популярни
Карина Константинова и Келтерн с трета поредна победа в Еврокъп

  • 24 окт 2025 | 11:08
  • 311
  • 0
Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн надиграха косовския Пея с 92:57 при домакинството си в третия кръг от група F на Еврокъп. За Келтерн победата беше трета поредна и тимът остава начело във временното подреждане в групата.

Константинова се отчете с 3 точки, 8 борби и 7 асистенции за 25 минути в игра за състава, воден от помощник-треньора на представителния отбор на България при дамите Матеа Тавич.

На 26 октомври съставът на Келтерн ще гостува на тима на Ньордлинген, а в следващия кръг на турнира Еврокъп при дамите предстои за изиграе гостуването си срещу литовския Кибиркстис Вилнюс на 30 октомври.

