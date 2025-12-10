Популярни
  2. Баскетбол
  3. Монтана 2003 със седма поредна победа в Адриатическата лига

Монтана 2003 със седма поредна победа в Адриатическата лига

  • 10 дек 2025 | 16:56
  • 306
  • 0
Монтана 2003 със седма поредна победа в Адриатическата лига

Българският шампион Монтана 2003 победи като гост Орлови (Босна и Херцеговина) със 72:50 (22:7, 12:19, 16:19, 22:5) в седмия си двубой от редовния сезон в Адриатическата лига. Така баскетболистките, водени от старши треньора Преслав Пешев, записаха седми пореден успех и оглавяват временното класиране. Орлови е на последната позиция със седем поражения.

Монтана 2003 ще гостува на словенския Цинкарна в последния си мач от турнира за календарната 2025 година на 16 декември.

Българките доминираха през цялата среща и стигнаха до успеха без напрежение. Те започнаха двубоя с 22:7 след първите десет минути, а на почивката водеха с 34:26.

В началото на третата част преднината на тима от Монтана отново стана двуцифрена при 38:26, а след 30 минути игра баскетболистките наПешич водеха с 50:45. Българският тим изигра много силна последна четвърт, която спечели с 22:5 за крайното 72:50.

За Монтана 2003 се отличи американката Даниела Морийо-Уолън с дабъл-дабъл - 24 точки и 11 борби, 13 точки вкара Микаела Дамянова, а с по 10 завършиха Борислава Денчева и Дения Дейвис-Стюарт. Линда-Лотта Лехторанта записа 9 точки, 7 борби и 13 асистенции.

За домакините Соня Милевич реализира 14 точки, а 11 добави Мия Драшкичевич.

