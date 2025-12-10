Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Първенецът на България Левски София излиза срещу бронзовия медалист от шампионата на Германия Фридрихсхафен в първа 1/16-финална среща от турнира за Купата на Европейската конфедерация по волейбол CEV Cup в своята зала “Левски София”.

Да наблюдава двубоя в София пристигна селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини.

Левски поведе с 4:0 благодарение на Тодор Скримов, който заби няколко поредни аса. Юлиан Вайзиг атакува мощно за 6:4. Пайп на Гордан Люцканов направи резултата 8:5. волейболистите на Фридрихсхафен изравниха резултата при 11:11. Мартин Тотков атакува остро в центъра и 12:11. Ас на Симон Коон и германският тим поведе с 15:14. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Перфектен пайп на Тодор Скримов и равенство при 5:15. Юлиан Вайзиг атакува мощно и равенство при 19:19. Две поредни отлични атака на Гордан Люцканов изведоха Левски напред с 21:20. Адам Свачина взе прекъсване за Фридрихсхафен. Ас на Юлиан Вайзиг и 22:20. Блокада на Лазар Бучков и Гордан Люцканов и 23:21. Луис Кунстман би сервис в аут и геймбол при 24:22. Волейболистите на Фридрихсхафен изравниха резултата при 24:24. Николай Желязков взе прекъсване за "сините". Тодор Скримов игра с двойната блокада за 25:25. Две поредни успешни атака на Паркър Ван Бюрен и Фридрихсфен спечели първата част с 25:27.

Тодор Скримов изведе "сините" до 6:4 в началото на втората част. Гордан Люцканов би сервис в мрежата - 12:12. Блокада спря атака на Юлиан Вайзиг и германският тим дръпна с 16:14. Нова блокада срещу атака на Тодор Скримов и 14:17. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. При 14:18, Петьо Иванов замени Гордан Люцканов. Мощна атака на Симон Коон по тройната блокада и 19:15 за Фридрихсхафен. Мартин Тотков атакува в центъра - 16:19. Троен блок спря атака на Юлиан Вайзиг - 16:20. Нова блокада спря атак ана Юлиан Вайзиг - 17:21. Димитър Пейчинов замени Юлиан Вайзиг. Лазар Бучков намали до 18:22. Отлична атака на блокадата на Димитър пейчинов - 21:23. Петер тим атакува трудна топка и Фридрихсхафен спечели втората част с 25:21.

Николай Желязков заложи на Гордан Люцканов като централен блокировач в началото на третата част. Димитър Пейчинов също остана в състава на "сините". Левски поведе с 5:1.. Адам Свачина взе прекъсване за Фридрихсхафен. Гордан Люцканов игра съобразително край мрежата за 7:3. Тодор Скримов игра търпеливо в атака за 9:5. Тодор Скримов атакува отлично, след като първо посрещна топката за 13:11. Димитър Пейчинов атакува мощно за 16:16. Отлична комбинация Петко Петков - Мартин Тотков 18:20. Портър Ван Бюрен атакува успешно и Фридрихсафен спечели третата част с 25:21 и мача с 3:0.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ФРИДРИХСХАФЕН 0:3 (25:27, 21:25, 21:25)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Мартин Тотков - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Петьо Иванов, Димитър Пейчинов)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ФРИДРИХСХАФЕН: Алекса Батак, Паркър Ван Бюрен, Тим Петер, Симон Коон, Густаво Масиел, Луис Кунстман - Леонард Гравен-либеро

Старши треньор: АДАМ СВАЧИНА.

Снимки: Владимир Иванов