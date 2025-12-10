Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 3158
  • 2

Първенецът на България Левски София излиза срещу бронзовия медалист от шампионата на Германия Фридрихсхафен в първа 1/16-финална среща от турнира за Купата на Европейската конфедерация по волейбол CEV Cup в своята зала “Левски София”.

Да наблюдава двубоя в София пристигна селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини.

Левски поведе с 4:0 благодарение на Тодор Скримов, който заби няколко поредни аса. Юлиан Вайзиг атакува мощно за 6:4. Пайп на Гордан Люцканов направи резултата 8:5. волейболистите на Фридрихсхафен изравниха резултата при 11:11. Мартин Тотков атакува остро в центъра и 12:11. Ас на Симон Коон и германският тим поведе с 15:14. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. Перфектен пайп на Тодор Скримов и равенство при 5:15. Юлиан Вайзиг атакува мощно и равенство при 19:19. Две поредни отлични атака на Гордан Люцканов изведоха Левски напред с 21:20. Адам Свачина взе прекъсване за Фридрихсхафен. Ас на Юлиан Вайзиг и 22:20. Блокада на Лазар Бучков и Гордан Люцканов и 23:21. Луис Кунстман би сервис в аут и геймбол при 24:22. Волейболистите на Фридрихсхафен изравниха резултата при 24:24. Николай Желязков взе прекъсване за "сините". Тодор Скримов игра с двойната блокада за 25:25. Две поредни успешни атака на Паркър Ван Бюрен и Фридрихсфен спечели първата част с 25:27.

Тодор Скримов изведе "сините" до 6:4 в началото на втората част. Гордан Люцканов би сервис в мрежата - 12:12. Блокада спря атака на Юлиан Вайзиг и германският тим дръпна с 16:14. Нова блокада срещу атака на Тодор Скримов и 14:17. Николай Желязков взе прекъсване за Левски. При 14:18, Петьо Иванов замени Гордан Люцканов. Мощна атака на Симон Коон по тройната блокада и 19:15 за Фридрихсхафен. Мартин Тотков атакува в центъра - 16:19. Троен блок спря атака на Юлиан Вайзиг - 16:20. Нова блокада спря атак ана Юлиан Вайзиг - 17:21. Димитър Пейчинов замени Юлиан Вайзиг. Лазар Бучков намали до 18:22. Отлична атака на блокадата на Димитър пейчинов - 21:23. Петер тим атакува трудна топка и Фридрихсхафен спечели втората част с 25:21.

Николай Желязков заложи на Гордан Люцканов като централен блокировач в началото на третата част. Димитър Пейчинов също остана в състава на "сините". Левски поведе с 5:1.. Адам Свачина взе прекъсване за Фридрихсхафен. Гордан Люцканов игра съобразително край мрежата за 7:3. Тодор Скримов игра търпеливо в атака за 9:5. Тодор Скримов атакува отлично, след като първо посрещна топката за 13:11. Димитър Пейчинов атакува мощно за 16:16. Отлична комбинация Петко Петков - Мартин Тотков 18:20. Портър Ван Бюрен атакува успешно и Фридрихсафен спечели третата част с 25:21 и мача с 3:0.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ФРИДРИХСХАФЕН 0:3 (25:27, 21:25, 21:25)
ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Мартин Тотков - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Петьо Иванов, Димитър Пейчинов)
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ
ФРИДРИХСХАФЕН: Алекса Батак, Паркър Ван Бюрен, Тим Петер, Симон Коон, Густаво Масиел, Луис Кунстман - Леонард Гравен-либеро
Старши треньор: АДАМ СВАЧИНА.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Волейбол, снукър и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Волейбол, снукър и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 10 дек 2025 | 17:42
  • 482
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

  • 10 дек 2025 | 17:23
  • 11086
  • 6
Николай Желязков: Фридрихсхафен са добър отбор, но можем да ги затрудним на посрещане

Николай Желязков: Фридрихсхафен са добър отбор, но можем да ги затрудним на посрещане

  • 10 дек 2025 | 17:08
  • 1019
  • 1
Найден Найденов: Срещу Динамо искаме да играем добре и да се борим за успех

Найден Найденов: Срещу Динамо искаме да играем добре и да се борим за успех

  • 10 дек 2025 | 16:52
  • 880
  • 0
"Въпроси и отговори" с Димо Тонев

"Въпроси и отговори" с Димо Тонев

  • 10 дек 2025 | 14:05
  • 618
  • 1
Супер Алекс Николов със 17 точки и MVP, Лубе с лесна победа на старта в ШЛ

Супер Алекс Николов със 17 точки и MVP, Лубе с лесна победа на старта в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 23:20
  • 4762
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аякс със зрелищен обрат срещу Карабах

Аякс със зрелищен обрат срещу Карабах

  • 10 дек 2025 | 19:44
  • 11987
  • 9
Мбапе е на пейката срещу Сити (съставите)

Мбапе е на пейката срещу Сити (съставите)

  • 10 дек 2025 | 20:47
  • 2034
  • 10
Брюж - Арсенал (съставите)

Брюж - Арсенал (съставите)

  • 10 дек 2025 | 21:00
  • 556
  • 1
Съставите на Ювентус и Пафос

Съставите на Ювентус и Пафос

  • 10 дек 2025 | 21:04
  • 260
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 97137
  • 38