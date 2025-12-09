Бивш английски национал арестуван за нападение и изведен с белезници от лондонски бар

Бившият английски национал Айвън Тони, на 29 години, е задържан по подозрение за физическо нападение над фен в бар в централен Лондон. Британските медии информират, че 29-годишен английски национал е бил арестуван след побой над фен в лондонско заведение. Първоначални медиите не съобщаваха името на играча, но по-късно се появи неофициална информация, че става дума за бившия нападател на Брентфорд.

Нападателят със 7 мача и един гол за националния отбор на Англия, сега играещ за Ал Ахли в Саудитската професионална лига, е бил в бар в събота сутринта, когато е бил приближен от човек, който е поискал селфи.

Футболист от Премиър лийг е арестуван

„Той мина покрай маса с група момчета. Един от тях го разпозна и каза: „О, това е Айвън Тони“ и се опита да го прегърне, за да си направят снимка заедно. Но Тони се е почувствал застрашен и му е отговорил: „Остави ме на мира! Остави ме на мира!. След което „удари момчето с глава в лицето, а кръв започна да тече от носа му. „Може би си е помислил, че се опитват да го нападнат, да му вземат верижката, която носеше на врата си, или да го провокират. Той е суперзвезда, печели половин милион на седмица в Саудитска Арабия. Носеше бижута и имаше много хубав часовник," разказва очевидец, който е бил с приятелката си в заведението, разказва пред вестник "Сън".

Очевидецът разказа още, че полицията се е появила половин час по-късно. „Имаше петима униформени служители, които отидоха до масата на Тони, поискаха му документи за самоличност и след това му казаха, че е арестуван за нападение. Веднага след това му сложиха белезници и го отведоха“.

Местен барман разказва, че полицията се е върнала в района на следващия ден, за да зададе допълнителни въпроси на присъстващите по време на инцидента. Лондонската служба за бърза помощ също потвърди, че е изпратила линейка и парамедик в 1:57 сутринта, след като е бил подаден сигнал за предполагаемо нападение.

Айвън Тони направи дебюта си за националния отбор на Англия през 2023 г. Но същата година получи осеммесечно отстраняване, след като беше обвинен в над 230 нарушения на правилата за залагания, датиращи от периода 2017-2021 г. Той призна много от тях, но оспори други. През 2024 г. Тони премина от Брентфорд в Ал Ахли срещу 40 милиона паунда.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages