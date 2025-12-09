Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Странна контузия: Джон Стоунс се нарани, докато украсяваше коледната си елха

Странна контузия: Джон Стоунс се нарани, докато украсяваше коледната си елха

  • 9 дек 2025 | 08:15
  • 826
  • 0
Странна контузия: Джон Стоунс се нарани, докато украсяваше коледната си елха

31-годишният централен защитник на Манчестър Сити и английския национален отбор, Джон Стоунс е получил контузия по време на украсяване на коледната си елха. Поради това играчът няма да може да играе за неопределено време. Случаят е едновременно тъжен и ироничен, особено като се има предвид, че наскоро друг играч, Палмър, също се контузи у дома, счупвайки малкия си пръст, след като го удари в нощно шкафче. Пеп Гуардиола, мениджърът на Сити, по-рано заяви, че не знае точно какво се е случило със Стоунс, нито кога ще може да се върне към тренировките.

През този сезон Стоунс е изиграл 13 мача за Манчестър Сити, но все още не е отбелязал гол или асистенция. Новината е особено лоша за отбора, тъй като в сряда им предстои гостуване на стадион „Сантяго Бернабеу“, където ще се изправят срещу Реал Мадрид в шестия кръг на Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 2216
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 73704
  • 33
Аталанта се готви да окаже сериозна съпротива на Челси в Бергамо

Аталанта се готви да окаже сериозна съпротива на Челси в Бергамо

  • 9 дек 2025 | 07:00
  • 3203
  • 0
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 3899
  • 5
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 3492
  • 3
Байерн е решен отново да включи на скорост срещу Спортинг

Байерн е решен отново да включи на скорост срещу Спортинг

  • 9 дек 2025 | 05:35
  • 3693
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 73704
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 2216
  • 3
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 3492
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 2438
  • 1
Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 06:33
  • 3899
  • 5
Дербито на Северозапада приковава вниманието

Дербито на Северозапада приковава вниманието

  • 9 дек 2025 | 07:20
  • 2853
  • 0