Странна контузия: Джон Стоунс се нарани, докато украсяваше коледната си елха

31-годишният централен защитник на Манчестър Сити и английския национален отбор, Джон Стоунс е получил контузия по време на украсяване на коледната си елха. Поради това играчът няма да може да играе за неопределено време. Случаят е едновременно тъжен и ироничен, особено като се има предвид, че наскоро друг играч, Палмър, също се контузи у дома, счупвайки малкия си пръст, след като го удари в нощно шкафче. Пеп Гуардиола, мениджърът на Сити, по-рано заяви, че не знае точно какво се е случило със Стоунс, нито кога ще може да се върне към тренировките.

През този сезон Стоунс е изиграл 13 мача за Манчестър Сити, но все още не е отбелязал гол или асистенция. Новината е особено лоша за отбора, тъй като в сряда им предстои гостуване на стадион „Сантяго Бернабеу“, където ще се изправят срещу Реал Мадрид в шестия кръг на Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages