  • 9 дек 2025 | 14:24
За първи път през сезона: Тер Стеген е в групата на Барселона

Капитанът Марк-Андре тер Стеген официално се завръща за Барселона, след като попадна в групата на тима за двубоя срещу Айнтрахт (Франкфурт) от Шампионската лига тази вечер. Вратарят не е играл за каталунците от миналия сезон, а през септември получи контузия.

Сега той е в списъка на Ханзи Флик, но ще остане резерва на новия титуляр Жоан Гарсия, който през лятото беше взет за негов заместник. Още преди травмата на Тер Стеген между него, треньора и клуба имаше напрежение, като дори от Барса се надяваха да се разделят с германеца. Той обаче отказа да напусне.

