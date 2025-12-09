Барселона не може да си позволи повече грешки в ШЛ

Барселона и Айнтрахт (Франкфурт) ще се изправят един срещу друг в мач от Шампионска лига на 9 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Спотифай Камп Ноу". Срещата ще бъде ръководена от италианския съдия Давиде Маса, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен европейски сблъсък.

В настоящото издание на Шампионската лига Барселона заема 18-то място с 7 точки от 5 изиграни мача, като каталунците са отбелязали 12 гола и са допуснали 10. Отборът на Ханзи Флик показва доста колебания и не може да си позволи повече грешки, след като не успя да спечели последните си два мача. Сега трите точки са задължителни, за да поставят тима в силна позиция в битката за елиминациите.

Айнтрахт (Франкфурт) се намира на 28-ма позиция с 4 точки от същия брой срещи, с голова разлика 7:14. Германският тим е доста неубедителен, като също е поставен до стената, ако иска да продължи участието си в надпреварата. Затова можем да очакваме да се хвърли здраво в този двубой и да опита да отмъкне нещо от "Камп Ноу".

Барселона демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача, с четири победи и само една загуба. Каталунците надделяха над Бетис с 5:3 на 6 декември 2025 г. в мач от Ла Лига. Преди това те победиха Атлетико Мадрид с 3:1 (на 2 декември 2025 г.) и Алавес със същия резултат (на 29 ноември 2025 г.). Единственото поражение дойде в Шампионската лига срещу Челси с 0:3 (на 25 ноември 2025 г.). Преди това разгромиха Атлетик Билбао с 4:0 (на 22 ноември 2025 г.).

От своя страна, Айнтрахт (Франкфурт) показва колебливи резултати с две победи, едно равенство и две загуби. Последният им мач завърши с тежко поражение от РБ Лайпциг с 0:6 (на 6 декември 2025 г.). Преди това записаха равенство 1:1 с Волфсбург (на 30 ноември 2025 г.) и загуба от Аталанта с 0:3 в Шампионската лига (на 26 ноември 2025 г.). Германците имат две победи срещу Кьолн с 4:3 (на 22 ноември 2025 г.) и Майнц 05 с 1:0 (на 9 ноември 2025 г.).

Барселона и Айнтрахт (Франкфурт) имат само две предишни срещи помежду си, и двете в Лига Европа през 2022 г. В последния им двубой на 14 април 2022 г., Айнтрахт изненадващо победи Барселона с 3:2 на "Камп Ноу". Първата им среща завърши с равенство 1:1 на 7 април 2022 г. в Германия. Тези резултати показват, че германският отбор има психологическо предимство в директните сблъсъци, тъй като остава непобеден срещу каталунския гранд в европейските турнири.

Марк-Андре тер Стеген, Гави и Дани Олмо са аут от сметките за Барселона заради различни контузии. Роналд Араухо пък също няма да играе в този мач, тъй като е освободен поради лични причини.

Айнтрахт пък ще трябва да се справи без контузения си звезден нападател Джонатан Буркард, който е аут заради контузия на прасеца. Миши Батшуай също е аут заради контузия на стъпалото, но добрата новина е, че Джан Узун и Уго Ларсон се завърнаха в състава срещу РБ Лайпциг след периоди на отсъствие.