Добра и лоша новина за Айнтрахт преди гостуването на Барселона

Крилото на Айнтрахт (Франкфурт) Ансгар Кнауф се завърна към тренировките на германския отбор днес преди утрешния мач от Шампионската лига срещу Барселона.
От клуба съобщиха в социалната платформа X, че Кнауф е взел участие в последното занимание, след като се е възстановил от настинка. Футболистът пропусна тежкото поражение с 0:6 от РБ Лайпциг в Бундеслигата през уикенда поради заболяването.
Лошата новина за "франките" обаче е, че Миши Батшуай не участва в тренировката и няма да бъде на разположение за мача в Барселона. Официалната диагноза за белгиеца все още се очаква, след като той трябваше да бъде заменен в двубоя срещу РБ Лайпциг. Според "Билд", подозренията са, че нападателят е получил фрактура на метатарзалната кост.
Немският национал Йонатан Буркарт пък ще отсъства до края на годината поради мускулна контузия.
Айнтрахт (Франкфурт) заема 28-о място във временното класиране в основната фаза на Шампионската лига.
Снимки: Imago