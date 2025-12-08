Популярни
Добра и лоша новина за Айнтрахт преди гостуването на Барселона

  8 дек 2025 | 16:37
Крилото на Айнтрахт (Франкфурт) Ансгар Кнауф се завърна към тренировките на германския отбор днес преди утрешния мач от Шампионската лига срещу Барселона.

Флик: Не гледаме случващото се в Реал, Тер Стеген може да е в групата, но Жоан е нашият номер 1
Флик: Не гледаме случващото се в Реал, Тер Стеген може да е в групата, но Жоан е нашият номер 1

От клуба съобщиха в социалната платформа X, че Кнауф е взел участие в последното занимание, след като се е възстановил от настинка. Футболистът пропусна тежкото поражение с 0:6 от РБ Лайпциг в Бундеслигата през уикенда поради заболяването.

Лошата новина за "франките" обаче е, че Миши Батшуай не участва в тренировката и няма да бъде на разположение за мача в Барселона. Официалната диагноза за белгиеца все още се очаква, след като той трябваше да бъде заменен в двубоя срещу РБ Лайпциг. Според "Билд", подозренията са, че нападателят е получил фрактура на метатарзалната кост.

Немският национал Йонатан Буркарт пък ще отсъства до края на годината поради мускулна контузия.

РБ Лайпциг унижи Айнтрахт, котдивоарец стана вторият най-млад играч с хеттрик в Бундеслигата
РБ Лайпциг унижи Айнтрахт, котдивоарец стана вторият най-млад играч с хеттрик в Бундеслигата

Айнтрахт (Франкфурт) заема 28-о място във временното класиране в основната фаза на Шампионската лига.

