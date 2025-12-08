Флик: Не гледаме случващото се в Реал, Тер Стеген може да е в групата, но Жоан е нашият номер 1

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. Каталунците постигнаха гръмка победа през уикенда като гост на Бетис с 5:3, но в турнира на богатите имат проблеми и са едва 18-и, като имат все по-малки шансове да са сред първите 8.
“Шампионската лига е различна. Всичко досега не се брои. Айнтрахт е велик отбор, млад, с бързи играчи. Те знаят как да се адаптират към различни системи. Трябва да играем на най-високо ниво. Ако го направим, ще сме по-близо до трите точки. Последният им мач (б.ред. - тежката загуба с 0:6 от РБ Лайпциг) не беше добър, но знам, че могат да бъдат опасни“, започна Флик.
“Всички знаят през какво преминахме през последните три месеца, с контузени играчи, и трябваше да разпределяме минутите. В защитата имаме само шест играчи. В последните минути се появява умора и не е лесно винаги да се поддържа високо ниво. Тази сутрин им казах, че сме добре, по-сплотени. Това е, което искаме. Играха на друго ниво в сравнение с преди месец. Кубарси е само на 18 години и понякога го забравяме. Той имаше 87 паса с 100% успеваемост срещу Бетис. Мисля, че това е рекорд в Ла Лига”, продължи наставникът на каталунците.
Относно кризата в Реал Мадрид, германецът бе лаконичен: “Винаги гледаме към себе си. Не гледаме към съперника и не искаме да говорим за това. Концентрирани сме и знаем, че пътят е дълъг. Имаме повече точки, но това е различен сезон. В края на миналия сезон бяхме фантастични. Атлетико и Виляреал също натискат. Важното сега е Шампионската лига“.
Дали съм гледал загубата на Реал? Бях в леглото и получих съобщение. Искаме да се концентрираме върху себе си. Не искам да губя енергия, искам да я запазя за нашия отбор“.
Относно вратарския пост, специалистът каза: “Тер Стеген? Може да е в състава утре. Жоан Гарсия е нашият номер едно”.
“За всички беше мечта да се върнем на “Спотифай Камп Ноу”. Това ще бъде важно и за Шампионската лига. Утре е важен ден и искаме да покажем най-доброто от себе си.“
Контролът на играта е много важен. Когато загубиш топката, трябва да промениш защитата. Ако имаме самочувствие и вярваме, че сме свързани, можем да контролираме мача и топката. Това се вижда в анализите. Срещу Атлетико беше така. Бяхме компактни и добре свързани. Това е нещо, което имаме предвид“, завърши Флик.
Снимки: Imago