Флик: Не гледаме случващото се в Реал, Тер Стеген може да е в групата, но Жоан е нашият номер 1

Наставникът на Барселона Ханзи Флик говори пред медиите преди утрешното домакинство срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. Каталунците постигнаха гръмка победа през уикенда като гост на Бетис с 5:3, но в турнира на богатите имат проблеми и са едва 18-и, като имат все по-малки шансове да са сред първите 8.

“Шампионската лига е различна. Всичко досега не се брои. Айнтрахт е велик отбор, млад, с бързи играчи. Те знаят как да се адаптират към различни системи. Трябва да играем на най-високо ниво. Ако го направим, ще сме по-близо до трите точки. Последният им мач (б.ред. - тежката загуба с 0:6 от РБ Лайпциг) не беше добър, но знам, че могат да бъдат опасни“, започна Флик.

Hansi Flick: “The Champions League is different. Everything that came before doesn’t count. Eintracht are a great team, young, with fast players. They know how to adapt to different systems."



"We have to play at our highest level. If we do, we’ll be closer to the three points.… pic.twitter.com/4XBfrQ5Io3 — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 8, 2025

“Всички знаят през какво преминахме през последните три месеца, с контузени играчи, и трябваше да разпределяме минутите. В защитата имаме само шест играчи. В последните минути се появява умора и не е лесно винаги да се поддържа високо ниво. Тази сутрин им казах, че сме добре, по-сплотени. Това е, което искаме. Играха на друго ниво в сравнение с преди месец. Кубарси е само на 18 години и понякога го забравяме. Той имаше 87 паса с 100% успеваемост срещу Бетис. Мисля, че това е рекорд в Ла Лига”, продължи наставникът на каталунците.

Относно кризата в Реал Мадрид, германецът бе лаконичен: “Винаги гледаме към себе си. Не гледаме към съперника и не искаме да говорим за това. Концентрирани сме и знаем, че пътят е дълъг. Имаме повече точки, но това е различен сезон. В края на миналия сезон бяхме фантастични. Атлетико и Виляреал също натискат. Важното сега е Шампионската лига“.

Hansi Flick: “We always focus only on ourselves. We don’t look at the opponent and don’t want to talk about them. We are focused and know the road is long. We have more points, but the season is different. At the end of last season, we were great. Atlético and Villarreal also… pic.twitter.com/Iy2BEEclB8 — infosfcb (@infosfcb) December 8, 2025

Дали съм гледал загубата на Реал? Бях в леглото и получих съобщение. Искаме да се концентрираме върху себе си. Не искам да губя енергия, искам да я запазя за нашия отбор“.

Относно вратарския пост, специалистът каза: “Тер Стеген? Може да е в състава утре. Жоан Гарсия е нашият номер едно”.

🚨 Hansi Flick: "Ter Stegen could be in the squad list tomorrow. I'm clear that Joan is number 1." pic.twitter.com/ywyE8uFUOq — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 8, 2025

“За всички беше мечта да се върнем на “Спотифай Камп Ноу”. Това ще бъде важно и за Шампионската лига. Утре е важен ден и искаме да покажем най-доброто от себе си.“

Контролът на играта е много важен. Когато загубиш топката, трябва да промениш защитата. Ако имаме самочувствие и вярваме, че сме свързани, можем да контролираме мача и топката. Това се вижда в анализите. Срещу Атлетико беше така. Бяхме компактни и добре свързани. Това е нещо, което имаме предвид“, завърши Флик.

Следвай ни:

Снимки: Imago