  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Шефовете на Милан ще направят още един опит да задържат Менян

Шефовете на Милан ще направят още един опит да задържат Менян

  • 31 дек 2025 | 15:55
  • 661
  • 0

Ръководството на Милан ще проведе нова среща с представители на вратаря на тима Майк Менян веднага след следващия мач на отбора срещу Каляри на 2 януари. „Росонерите“ все още се надяват да удължат договора на френския вратар въпреки интереса от страна на няколко тима от Англия, между които Челси и Манчестър Юнайтед.

Менян: Не бива да ми пречи това, че хората обсъждат моето бъдеще
Менян: Не бива да ми пречи това, че хората обсъждат моето бъдеще

Настоящият договор на Менян на „Сан Сиро“ изтича през юни 2026 г., а преговорите бяха в застой от месеци. Въпреки това „росонерите“ остават оптимисти, че могат да убедят 30-годишния страж да продължи престоя си в клуба.

Според различни информации, Менян все още не е постигнал споразумение с друг клуб, което дава доза оптимизъм на хората на "Сан Сиро" да направят нов опит да си осигури подписа му в следващите дни.

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри също играе роля в преговорите, тъй като италианският тактик смята Менян за ключов играч за бъдещето на „росонерите“.

Местни медии твърдят, че Милан ще предложи на Менян нов договор със заплата от 5,5 милиона евро годишно, което е почти двойно повече от настоящото му възнаграждение. Предложението ще включва и бонус до 1 милион евро, обвързан с класиране за Шампионската лига и спечелване на титлата в Серия А.

Снимки: Gettyimages

