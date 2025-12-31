Шефовете на Милан ще направят още един опит да задържат Менян

Ръководството на Милан ще проведе нова среща с представители на вратаря на тима Майк Менян веднага след следващия мач на отбора срещу Каляри на 2 януари. „Росонерите“ все още се надяват да удължат договора на френския вратар въпреки интереса от страна на няколко тима от Англия, между които Челси и Манчестър Юнайтед.

Настоящият договор на Менян на „Сан Сиро“ изтича през юни 2026 г., а преговорите бяха в застой от месеци. Въпреки това „росонерите“ остават оптимисти, че могат да убедят 30-годишния страж да продължи престоя си в клуба.

Според различни информации, Менян все още не е постигнал споразумение с друг клуб, което дава доза оптимизъм на хората на "Сан Сиро" да направят нов опит да си осигури подписа му в следващите дни.

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри също играе роля в преговорите, тъй като италианският тактик смята Менян за ключов играч за бъдещето на „росонерите“.

Местни медии твърдят, че Милан ще предложи на Менян нов договор със заплата от 5,5 милиона евро годишно, което е почти двойно повече от настоящото му възнаграждение. Предложението ще включва и бонус до 1 милион евро, обвързан с класиране за Шампионската лига и спечелване на титлата в Серия А.

