Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига. Въпреки че загубиха предишния си мач срещу Арсенал в турнира на богатите, баварците са в отлична позиция и при победа до голяма степен ще си гарантират място в топ 8.

Vincent Kompany on Alphonso Davies: "I want to speak to him again after the press conference, but there's a chance he will be in the squad tomorrow. If the game is tight, which I'm expecting against Sporting, then he'll probably not get any minutes. But he'll probably get minutes… pic.twitter.com/NQfK3KPIps — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 8, 2025

За Алфонсо Дейвис

“Искам да поговоря с него отново след пресконференцията, но има вероятност утре да бъде в състава. Ако мачът е оспорван, което очаквам срещу Спортинг, тогава вероятно няма да получи игрово време. Но все пак вероятно ще получи игрово време тази седмица. Всичко преди Коледа е бонус”.

За вратарския пост

“Ману (Нойер) ще играе утре. Но в лицето на Йонас Урбиг имаме един много добър млад германски вратар. Ману се представи много добре през този сезон, но въпреки това Йонас получи и ще получава своите шансове. Той се представи добре срещу Щутгарт. Всичко върви по план”.

Kompany on who starts in goal: "Manu will play tomorrow. But in Jonas Urbig, we have a very good young German goalkeeper. Manu has performed very well this season, and despite that, Jonas got and will get his moments. He did well against Stuttgart. All is going to plan" pic.twitter.com/6syjos25Pw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 8, 2025

За Спортинг

“Те са завършен отбор, който е много компактен в защита. Също така са много опасни при контраатака. Защитата им е много активна и натиска напред. Срещу Бенфика те пресираха високо. Имат добри играчи и не се страхуват да атакуват. Също така имат много играчи с блестящо бъдеще. Това е един вълнуващ отбор. Трябва да дадем 100% от себе си. Спортинг е в топ 8 на Шампионската лига с причина”.

Kompany says he has given Luis Díaz a few days off (since he's suspended tomorrow and on the weekend): "Lucho has played all games, for us and the national team. He's always on long journeys to South America and back. He spent a long time in England, where he never had Christmas… pic.twitter.com/Ub0Tf64ujK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 8, 2025

За наказания Луис Диас

“Лучо е играл във всички мачове, както за нас, така и за националния отбор. Той винаги пътува дълго до Южна Америка и обратно. Прекара дълго време в Англия, където никога не е имал почивка по Коледа. За него е логично да си вземе няколко дни почивка и да прекара време със семейството си. Ще се върне в отлична психическа форма и ще продължи оттам, откъдето е спрял. Ще се върне след няколко дни. Понякога даваме на играчите малко повече почивка, но те имат индивидуална тренировъчна програма и продължават да работят у дома. Момчетата тренират почти всеки ден и имат и лични физиотерапевти”.

Kompany on the CL top 8: "The stats say that maybe five wins and a draw would be enough. But I don't want to think like that. Tomorrow we play at home, and we've played two of our last three games in front of our home crowd. With a win tomorrow we'll be very close [to clinching a… pic.twitter.com/JByI9l6rn2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 8, 2025

За класирането в топ 8

“Статистиките сочат, че може би пет победи и едно равенство ще бъдат достатъчни. Но не искам да мисля така. Утре играем у дома, а две от последните ни три срещи бяха пред нашата публика. С победа утре ще бъдем много близо до класиране в топ 8 и в момента нещата изглеждат много добре”.

Снимки: Imago