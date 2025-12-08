Компани обяви кой ще пази срещу Спортинг и при какъв вариант Дейвис може да играе утре

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига. Въпреки че загубиха предишния си мач срещу Арсенал в турнира на богатите, баварците са в отлична позиция и при победа до голяма степен ще си гарантират място в топ 8.
“Искам да поговоря с него отново след пресконференцията, но има вероятност утре да бъде в състава. Ако мачът е оспорван, което очаквам срещу Спортинг, тогава вероятно няма да получи игрово време. Но все пак вероятно ще получи игрово време тази седмица. Всичко преди Коледа е бонус”.
За вратарския пост
“Ману (Нойер) ще играе утре. Но в лицето на Йонас Урбиг имаме един много добър млад германски вратар. Ману се представи много добре през този сезон, но въпреки това Йонас получи и ще получава своите шансове. Той се представи добре срещу Щутгарт. Всичко върви по план”.
За Спортинг
“Те са завършен отбор, който е много компактен в защита. Също така са много опасни при контраатака. Защитата им е много активна и натиска напред. Срещу Бенфика те пресираха високо. Имат добри играчи и не се страхуват да атакуват. Също така имат много играчи с блестящо бъдеще. Това е един вълнуващ отбор. Трябва да дадем 100% от себе си. Спортинг е в топ 8 на Шампионската лига с причина”.
За наказания Луис Диас
“Лучо е играл във всички мачове, както за нас, така и за националния отбор. Той винаги пътува дълго до Южна Америка и обратно. Прекара дълго време в Англия, където никога не е имал почивка по Коледа. За него е логично да си вземе няколко дни почивка и да прекара време със семейството си. Ще се върне в отлична психическа форма и ще продължи оттам, откъдето е спрял. Ще се върне след няколко дни. Понякога даваме на играчите малко повече почивка, но те имат индивидуална тренировъчна програма и продължават да работят у дома. Момчетата тренират почти всеки ден и имат и лични физиотерапевти”.
За класирането в топ 8
“Статистиките сочат, че може би пет победи и едно равенство ще бъдат достатъчни. Но не искам да мисля така. Утре играем у дома, а две от последните ни три срещи бяха пред нашата публика. С победа утре ще бъдем много близо до класиране в топ 8 и в момента нещата изглеждат много добре”.
