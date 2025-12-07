Байерн налетя на сериозен съперник за Купата на Германия

Популярни
  7 дек 2025 | 20:52
  • 982
  • 1
Байерн (Мюнхен) нямаше кой знае какъв късмет, след като се падна да играе с РБ Лайпциг на четвъртфиналите в турнира за Купата на Германия. Хубавото за баварците е, че жребият отреди те са домакини. Победителят се определя само в един мач.

Байерн не е вдигал трофея вече в пет поредни сезона и определено ще хвърли големи усилия, за да си го върне във витрината.

Настоящият носител на купата Щутгарт пък ще гостува на изпадналия през миналия сезон във Втора Бундеслига Холщайн (Кил). Байер (Леверкузен) ще приеме Санкт Паули, а в последната двойка съперници ще са Херта (Берлин) и Фрайбург.

Мачовете ще се изиграят в периода 3-11 февруари.

