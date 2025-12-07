Италиански и португалски грандове следят млад талант на Байерн

Италианските грандове Ювентус, Милан и Интер, топ отборите в Португалия Спортинг (Лисабон) и Бенфика, както и испанският Реал Сосиедад проявяват интерес към младия талант на германския шампион Байерн (Мюнхен) Адин Личина, твърдят “Билд” и “Гадзета дело спорт”.

18-годишното крило е сред най-обещаващите юноши на баварците, като дори води предсезонна подготовка с първия състав. В момента Личина играе за клубния дубъл, за който има 16 мача с 1 гол и 5 асистенции през този сезон. Той помага и на състава на Байерн U19 в Младежката Шампионска лига, където е с 1 гол и 1 асистенция в 4 двубоя. За Германия U19 пък е записал 7 срещи с 1 попадения и един голов пас.

The definition of elegance on the ball.



Adin Ličina. (🇩🇪🇧🇦)

18 y/o | Bayern Munich



▪️ One of the most elegant players on the ball

▪️ Skillful, with world-class technique

▪️ Creates chances with ease

▪️ Versatile: RW, CAM, LW, CM



If you don’t know him yet, you’re missing out. pic.twitter.com/As7vARBH1q — Emir - Scouting (@EKscouting) September 9, 2025

Личина може да напусне още през зимата предвид факта, че договорът му изтича в края на сезона. Смята се, че Байерн няма да иска много пари за него, но за сметка на това може да претендира за процент от следваща негова продажба или за опция, с която в бъдеще да може да го върне обратно в клуба.

Milan are targeting a January move for Adin Ličina. Inter, Juventus, Sporting CP and Real Sociedad have also been following the youngster. Bayern are open to letting Ličina leave the club. The idea could be a low-cost fee with a high sell-on clause or potentially a buy-back in… pic.twitter.com/v3Fq6ZCFgz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 7, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages