Италиански и португалски грандове следят млад талант на Байерн

Италианските грандове Ювентус, Милан и Интер, топ отборите в Португалия Спортинг (Лисабон) и Бенфика, както и испанският Реал Сосиедад проявяват интерес към младия талант на германския шампион Байерн (Мюнхен) Адин Личина, твърдят “Билд” и “Гадзета дело спорт”.
18-годишното крило е сред най-обещаващите юноши на баварците, като дори води предсезонна подготовка с първия състав. В момента Личина играе за клубния дубъл, за който има 16 мача с 1 гол и 5 асистенции през този сезон. Той помага и на състава на Байерн U19 в Младежката Шампионска лига, където е с 1 гол и 1 асистенция в 4 двубоя. За Германия U19 пък е записал 7 срещи с 1 попадения и един голов пас.
Личина може да напусне още през зимата предвид факта, че договорът му изтича в края на сезона. Смята се, че Байерн няма да иска много пари за него, но за сметка на това може да претендира за процент от следваща негова продажба или за опция, с която в бъдеще да може да го върне обратно в клуба.
Снимки: Gettyimages