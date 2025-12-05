Популярни
  УЕФА намали наказанието на Луис Диас

  • 5 дек 2025 | 21:27
  • 150
  • 0
Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас получи намаление на наказанието си от три мача в Шампионската лига на два двубоя след обжалване. Колумбиецът беше санкциониран за безразсъдно нарушение срещу Ашраф Хакими от Пари Сен Жермен при успеха на баварците с 2:1 в Париж.

УЕФА съобщи, че възражението на Диас по обвинението за „сериозна груба игра“ е потвърдено, без да се уточнява защо. Това означава, че той пропуска мача на Байерн у дома срещу Спортинг (Лисабон) във вторник, но може да се завърне срещу белгийския Юнион СЖ следващия месец.

Диас отбеляза два гола, преди да бъде изгонен при победата срещу ПСЖ миналия месец. Той все още трябва да изтърпи повече от задължителното минимално наказание от един мач за червен картон, за разлика от Кристиано Роналдо. Миналия месец ФИФА взе необичайно решение, като наложи на португалската суперзвезда три мача забрана, но два от тях бяха отложени за изпитателен срок, заради удар в лицето на противников футболист срещу Ейре миналия месец. Това означава, че той вероятно ще избегне пропускането на мачове в началото на рекордното си шесто Световно първенство догодина.

Снимки: Imago

