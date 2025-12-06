Компани обясни защо Кейн не беше титуляр

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира убедителната победа с 5:0 над Щутгарт в 13-тия кръг на Бундеслигата, като обърна специално внимание на решението си да остави звездата Хари Кейн на пейката в началото на мача. Английският нападател се появи в игра в 60-ата минута и въпреки ограниченото си време успя да отбележи хеттрик, с който оформи крайния резултат.

„Бях обмислил тази смяна още преди началото на мача. Имаме 4 мача за 11 дни. Ако пускам Хари като титуляр във всеки двубой и той играе по 90 минути, ще възникнат въпроси защо е постоянно на терена“, заяви Компани.

И с ротации Байерн смаза като гост Щутгарт, Кейн с хеттрик за по-малко от половин час

„Всеки път, когато сме играли с Щутгарт, сме подобрявали представянето си с напредването на мача. Усещах, че ще се отворят повече пространства, когато Хари влезе. Това беше точният момент да го пусна в игра и той направи това, което умее най-добре“, добави белгийският специалист.

„Началото на двубоя не беше лошо. Щутгарт ни пресираше постоянно и играеше своя футбол, което направи мача интересен. В един момент леко загубихме темпо. През второто полувреме обаче бяхме по-концентрирани, а смените ни помогнаха да подобрим физическото си състояние“, завърши Компани.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages