Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани обясни защо Кейн не беше титуляр

Компани обясни защо Кейн не беше титуляр

  • 6 дек 2025 | 21:42
  • 442
  • 0

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира убедителната победа с 5:0 над Щутгарт в 13-тия кръг на Бундеслигата, като обърна специално внимание на решението си да остави звездата Хари Кейн на пейката в началото на мача. Английският нападател се появи в игра в 60-ата минута и въпреки ограниченото си време успя да отбележи хеттрик, с който оформи крайния резултат.

„Бях обмислил тази смяна още преди началото на мача. Имаме 4 мача за 11 дни. Ако пускам Хари като титуляр във всеки двубой и той играе по 90 минути, ще възникнат въпроси защо е постоянно на терена“, заяви Компани.

И с ротации Байерн смаза като гост Щутгарт, Кейн с хеттрик за по-малко от половин час
И с ротации Байерн смаза като гост Щутгарт, Кейн с хеттрик за по-малко от половин час

„Всеки път, когато сме играли с Щутгарт, сме подобрявали представянето си с напредването на мача. Усещах, че ще се отворят повече пространства, когато Хари влезе. Това беше точният момент да го пусна в игра и той направи това, което умее най-добре“, добави белгийският специалист.

„Началото на двубоя не беше лошо. Щутгарт ни пресираше постоянно и играеше своя футбол, което направи мача интересен. В един момент леко загубихме темпо. През второто полувреме обаче бяхме по-концентрирани, а смените ни помогнаха да подобрим физическото си състояние“, завърши Компани.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Късно попадение в Кьолн спря кошмарната серия на Санкт Паули

Късно попадение в Кьолн спря кошмарната серия на Санкт Паули

  • 6 дек 2025 | 19:42
  • 715
  • 0
Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август

Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август

  • 6 дек 2025 | 19:33
  • 1025
  • 0
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 17985
  • 172
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 24987
  • 24
Гимараеш поведе Нюкасъл към успеха след гол директно от корнер

Гимараеш поведе Нюкасъл към успеха след гол директно от корнер

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 2496
  • 0
Митов допусна само един гол и Абърдийн най-накрая е в първата шестица

Митов допусна само един гол и Абърдийн най-накрая е в първата шестица

  • 6 дек 2025 | 19:16
  • 818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 75520
  • 461
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 24987
  • 24
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 17985
  • 172
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 16188
  • 69
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 32578
  • 23
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 35155
  • 20