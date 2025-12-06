И с ротации Байерн смаза като гост Щутгарт, Кейн с хеттрик за по-малко от половин час

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) постигна смазваща победа с 5:0 като гост на Щутгарт в мач от 13-ия кръг на Бундеслигата. Баварците бяха направили доста ротации, но това не им попречи за убедителния успех, който бе дванадесети от началото на сезона. Ключов за голямата победа за тима на Венсан Компани бе звездата Хари Кейн, който набързо вкара хеттрик (66’, 82’-дузпа, 88’) за около половин час, след като влезе като резерва. За 10-и път англичанинът вкарва три гола в един мач от елита.

Щутгарт пък се държеше достойно до появата на капитана на Англия на терена и имаше своите шансове, но след това швабите просто рухнаха и инкасираха тежкото поражение. Иначе през първото полувреме Конрад Лаймер бе открил с красиво попадение с пета в 11-ата минута, а още един гол през вихрената втора част за баварците добави друга резерва - Йосип Станишич (78').

Така рекордните шампиони от Мюнхен вече имат преднина от 11 точки на върха, макар и с мач повече пред втория РБ Лайпциг. Щутгарт пък записа втора поредна загуба и е на временната 6-а позиция.

Harry Kane already has 10 hat-tricks in just 76 Bundesliga appearances.



Only Gerd Müller (32), Robert Lewandowski (16), Klaus Fischer (12) and Jupp Heynckes (11) have more hat-tricks in the history of the competition



[@Squawka] pic.twitter.com/XnzifymMKu — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 6, 2025

Венсан Компани бе предприел редица промени и много титуляри като Хари Кейн, Мануел Нойер, Йонатан Та и Александър Павлович стартираха на пейката. За сметка на това сенегалският нападател Николас Джаксън започна от първата минута, а зад него действаха Майкъл Олисе, Рафаел Герейро и Луис Диас. Леон Горетцка играеше до Йошуа Кимих в средата на терена, а Ким Мин-Жае и Том Бишоф бяха новите имена в защитата пред младия страж Йонас Урбиг.

В самото начало на двубоя Джаксън отне топката от бранител на домакините, но не успя да се възползва и стреля в аут. Щутгарт пък отговори с много опасен диагонален удар на национала Максмилиан Мителщет, минал с малко встрани от вратата на Урбиг. В 11-ата минута обаче Байерн нанесе своя удар. Конрад Лаймер размени двойно подаване с Майкъл Олисе и завърши много красиво с пета в мрежата на Александер Нюбел - 0:1 за баварците.

Stuttgart fans leaving the stadium after the 4th goal pic.twitter.com/GGZWmT27tS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 6, 2025

В 35-ата минута гостите можеха и да удвоят, но удар на Олисе бе избит, макар и неуверено, от Нюбел. Няколко минути по-късно домакините сякаш изравниха, след като Николас Нартей засече с глава центриране от пряк свободен удар. След дълъг преглед с ВАР обаче се оказа, че при попадението има засада и то бе отменено. В дългото продължение на първата част и пред Джаксън имаше възможност да удвои аванса на Байерн, но Нюбел успя да избие. Малко след това пък удар на халфа на Щутгарт Чема Андрес мина на сантиметри от вратата на баварците.

В началото на втората част Олисе и Диас имаха нови възможности за гол, но ударите им бяха неточни. В 59-ата минута пък вратарят на Байерн Урбиг трябваше да избива много опасен далечен изстрел на Дениз Ундав. След час игра Компани пусна в игра Хари Кейн, Александър Павлович и големия талант на отбора Ленарт Карл. В 64-ата минута Луис Диас направи невероятен пропуск и вместо да удвои след отличния пас на Олисе, от чиста позиция прати топката в аут. А само няколко минути, след като се появи в игра, Кейн на практика предреши изхода на двубоя. Англичанинът напредна и със страхотен удар от дистанция вкара 15-тия си гол за сезона в Бундеслигата - 0:2 за Байерн.

💪 AUSWÄRTSSIEG ‼️



Was für eine zweite Hälfte! 👏 pic.twitter.com/fkMxydGfOK — FC Bayern München (@FCBayern) December 6, 2025

До края срещата се доиграваше, а капитанът на Англия можеше да вкара още един гол, но бе отказан от добра намеса на Нюбел. В 78-ата минута обаче вратарят, който е собственост на Байерн, не се намеси добре при далечен изстрел на Йосип Станишич и топката се търкулна в мрежата на швабите - 0:3.

След това попадение Щутгарт окончателно рухна. Бранителят на домакините Лоренц Асиньон спря с ръка в наказателното си поле удар на Олисе и получи директен червен картон, а Кейн с лекота реализира дузпата за втория си гол в мача - 0:4 за Байерн. Англичанинът пък за по-малко от половин час реализира своя хеттрик, след като в 88-ата минута засече центриране на Олисе за крайното 0:5 за баварците.