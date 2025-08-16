Популярни
Тонислав Йорданов изгледа от пейката победа на Кишварда

  • 16 авг 2025 | 03:33

  • 16 авг 2025 | 03:33
  • 93
  • 0
Тонислав Йорданов изгледа от пейката победа на Кишварда

Тонислав Йорданов не се появи в игра за Кишварда при победата на тима над Уйпещ с 1:0 в двубой от 4-тия кръг на унгарското първенство. Българският нападател беше в групата за мача, но остана на пейката.

Домакините от Будапеща бяха по-активни и на няколко пъти пропуснаха да излязат напред в резултата. Кишварда действаше предпазливо, но в 68-ата минута Сома Новотни засече с глава центриране от корнер и наказа един от бившите си клубове.

За Кишварда това беше втора поредна победа, с която отборът събра 7 точки и се изравни с лидерите Ференцварош, Пакш и Дебрецен, но има и мач повече от тях.

В следващия кръг отборът на Тонислав Йорданов ще гостува на Залаегерсег.

