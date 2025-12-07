Каляри наказа десетима от Рома за дълго чакана победа

Отборът на Каляри спечели с 1:0 като домакин на Рома в мача помежду им от 14-ия кръг на Серия "А". Това е първа победа на сардинци над този съперник от април 2021 година насам, като с нея те прекъснаха серията си от десет мача във всички турнири без успех.

След нулево първо полувреме ключовият момент в срещата дойде в началото на втората част. Тогава Лука Дзуферли посочи бялата точка в полза на “рособлу” заради нарушение на Мехмет Зеки Челик срещу Майкъл Фолоруншо на границата на наказателното поле. След прегледа на ситуацията с ВАР обаче главният съдия промени решението си на пряк свободен удар и изгони с директен червен картон турския национал в 52-рата минута. Оттук нататък домакините поеха инициативата и успяха да стигнат до победен гол в 82-рата минута, когато резервата Джанлука Гаетано се разписа след центриране от корнер на Себастиано Еспозито.

Gaetano grabs a late winner as Cagliari take all three points! ✨❤️💙#CagliariRoma pic.twitter.com/hvoLd41LTM — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 7, 2025

Тази загуба остави Рома с 27 точки на четвъртото място в класирането, където Каляри вече заема 13-ата позиция със своите 14 пункта.

Снимки: Gettyimages