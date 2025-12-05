Популярни
Грешник за Каляри срещу Наполи е със скъсана кръстна връзка

  • 5 дек 2025 | 16:50
  • 59
  • 0
Крилото на Каляри Матиа Феличи е със скъсана предна кръстна връзка в лявото си коляно, заради което се налага да се подложи на операция, съобщават италианските медии. Това означава, че по всяка вероятност сезонът на италианеца е приключил, тъй като възстановяването му ще продължи поне шест месеца.

Наполи имаше нужда от дузпи, за да прескочи най-сетне 1/8-финалите на Купата на Италия
Наполи имаше нужда от дузпи, за да прескочи най-сетне 1/8-финалите на Купата на Италия

Феличи получи травмата в двубоя срещу Наполи за Купата на Италия, в който неговият тим отпадна от турнира след изпълнение на дузпи. Тогава той се появи в игра в 85-ата минута на мястото на Алесандро Дейола и се контузи малко преди края на мача. Въпреки това 24-годишният играч остана на терена, за да изпълни една от дузпите на своя тим, но нацели греда.

През настоящата кампания Феличи е записал 13 срещи с 3 попадения и 2 асистенции във всички турнири, като няма футболист в състава на Каляри с повече голови приноси от него. В края на септември съотборникът му Андреа Белоти също скъса кръстна връзка, заради което ще бъде аут поне до април.

Снимки: Gettyimages

