Грешник за Каляри срещу Наполи е със скъсана кръстна връзка

Крилото на Каляри Матиа Феличи е със скъсана предна кръстна връзка в лявото си коляно, заради което се налага да се подложи на операция, съобщават италианските медии. Това означава, че по всяка вероятност сезонът на италианеца е приключил, тъй като възстановяването му ще продължи поне шест месеца.

Феличи получи травмата в двубоя срещу Наполи за Купата на Италия, в който неговият тим отпадна от турнира след изпълнение на дузпи. Тогава той се появи в игра в 85-ата минута на мястото на Алесандро Дейола и се контузи малко преди края на мача. Въпреки това 24-годишният играч остана на терена, за да изпълни една от дузпите на своя тим, но нацели греда.

През настоящата кампания Феличи е записал 13 срещи с 3 попадения и 2 асистенции във всички турнири, като няма футболист в състава на Каляри с повече голови приноси от него. В края на септември съотборникът му Андреа Белоти също скъса кръстна връзка, заради което ще бъде аут поне до април.

