Флоренци за смъртната заплаха от Де Роси и PlayStation-a на летището

Бившият италиански национал Алесандро Флоренци даде интервю пред „Гадзета дело спорт“, в което разказа за две любопитни случки от своята футболна кариера.

Едната случка е от септември 2014 година, когато Флоренци направи прословутото си отпразнуване при баба си на трибуните на „Олимпико“ след свой гол за Рома срещу Каляри, което обаче не се харесало на капитана Даниеле Де Роси. „Баба ми Аурора никога не беше идвала на стадиона. В деня преди мача ѝ казах: „Ако вкарам, ще дойда да те прегърна, не ми пука за нищо друго. Все още помня лицето на Де Роси, след като се върнах на терена и съдията ми показа жълт картон. Той дойде до мен и ми каза: „Това определено беше невероятно, но ако сега направиш някаква глупост и си изкараш жълт картон, ще те убия пред очите на всички“. Кръвта ми се смрази, тъй като Даниеле ми говореше като шериф, но след края на мача избухнахме в смях“, сподели някогашният десен бек.

Той също така си спомни и за гостуване на младежкия национален на Италия в Швеция за европейска квалификация през 2013 година. „Ние бяхме суеверен състав и при всяка наша визита задължително си носехме PlayStation. Там телевизорите бяха стари и нямаха необходимите процепи за кабели, но нямаше как да се откажем от този ритуал. Затова събрахме пари и пратихме пресаташето да ни купи телевизор, а то се върна с огромен такъв. Суеверието ни проработи, като на следващия ден спечелихме. Аз вкарах гол, като същото направиха Лоренцо Инсиние и Чиро Имобиле. Някак си успяхме да вземем огромния телевизор с нас, но щом дойдохме на летището, разбрахме, че полетът ни е бил отложен заради буря. Така че сложихме телевизора между седалките в чакалнята, извадихме конзолата и започнахме да играем. Видеоигрите бяха ключови за нас“, разказа Флоренци, който стана европейски шампион със „Скуадра адзура“ през 2021 година.

Освен това бившият футболист посочи петимата си най-добри съотборници в своята кариера, а именно Франческо Тоти в Рома, Златан Ибрахимович в Милан и Неймар, Килиан Мбапе и Анхел Ди Мария в Пари Сен Жермен.

