  Кремонезе
  2. Кремонезе
Кремонезе успя да пребори Лече

  • 7 дек 2025 | 15:42
  • 355
  • 0
Отборът на Кремонезе записа домакински успех с 2:0 над Лече в ранния мач от неделната програма на 14-ия кръг на Серия "А".

Първото полувреме премина доста равностойно, но и без голове. Все пак “гриджоросите” успяха да вземат аванс в 53-тата минута, когато Федерико Бонацоли се разписа от дузпа, отсъдена след преглед с ВАР заради нарушение на Илбер Рамадани срещу Яри Вандепуте. Осем минути след това Мартин Пайеро също прати топката в мрежата на Владимиро Фалконе, но голът не беше признат заради фал срещу вратаря. Въпреки това домакините наистина отбелязаха второ попадение, като това стана в 78-ата минута, когато резервата Антонио Санабрия засече с глава центриране на влезлия от пейката Алесио Дзербин за първия си гол с екипа на тима.

Така Кремонезе се изкачи на деветото място с актив от 20 точки, докато Лече заема 14-ата позиция със своите 13 пункта.

Снимки: Gettyimages

