Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
  3. Обраха къщата на Джейми Варди в Италия

Обраха къщата на Джейми Варди в Италия

  • 25 ное 2025 | 18:03
  • 730
  • 0

Играещият вече в Италия за Кремонезе Джейми Варди претърпя сериозен инцидент, след като група крадци нахлуха във вилата му край езерото Гарда и откраднаха ценности на стойност около 80 000 паунда. Според информацията бандата е проникнала през прозорец, преди да задигне бижута, часовници, пари в брой и други скъпи вещи, включително часовник Patek Philippe.

Източник от полицията е съобщил пред “Дейли Мейл”, че разследващите смятат, че крадците са наблюдавали вилата отблизо и са нанесли удара си, докато през уикенда английският нападател беше зает с мача на своя тим срещу Рома.

На Апенините шампионът на Премиър лийг с Лестър и съпругата му Ребека живеят в имение на стойност близо 2,3 млн. евро в Сало – исторически град, свързван някога с Бенито Мусолини. Двойката бързо се адаптира към италианския начин на живот, като местните жители често ги забелязват в ресторанти и около езерото.

Според различни информации двамата вече се наслаждават на новия си живот в Италия и правят всичко възможно, за да се слеят с местната общност.

Нападателят премина в Кремонез през лятото, след като напусна Лестър след 13 сезона и 183 отбелязани гола. Той описа живота в Италия като „абсолютно брилянтен“, въпреки че „тихият град“ се оказал по-оживен от очакваното.

От пристигането си Варди е отбелязал два гола в осем мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

  • 25 ное 2025 | 15:08
  • 681
  • 0
Рафиня: Поемам отговорност за забавянето на възстановяването ми

Рафиня: Поемам отговорност за забавянето на възстановяването ми

  • 25 ное 2025 | 14:31
  • 1018
  • 0
Първият гол за сезона на Божидар Краев влезе в любопитна класация, българинът на крилете на ентусиазма

Първият гол за сезона на Божидар Краев влезе в любопитна класация, българинът на крилете на ентусиазма

  • 25 ное 2025 | 13:39
  • 1011
  • 0
Хари Кейн за първи път проговори за интереса на Барселона към него

Хари Кейн за първи път проговори за интереса на Барселона към него

  • 25 ное 2025 | 13:28
  • 3876
  • 2
Хонг Конг остана без национален селекционер

Хонг Конг остана без национален селекционер

  • 25 ное 2025 | 12:35
  • 891
  • 0
Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

  • 25 ное 2025 | 12:20
  • 2624
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Галавечер на българския волейбол „Заедно към върха“

Галавечер на българския волейбол „Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 17:17
  • 3376
  • 3
Извънредно: ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

Извънредно: ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 125
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 545813
  • 30
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с номера на Дани Рикардо

  • 25 ное 2025 | 15:31
  • 7951
  • 0
ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 25108
  • 25
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 8644
  • 2