Обраха къщата на Джейми Варди в Италия

Играещият вече в Италия за Кремонезе Джейми Варди претърпя сериозен инцидент, след като група крадци нахлуха във вилата му край езерото Гарда и откраднаха ценности на стойност около 80 000 паунда. Според информацията бандата е проникнала през прозорец, преди да задигне бижута, часовници, пари в брой и други скъпи вещи, включително часовник Patek Philippe.

Източник от полицията е съобщил пред “Дейли Мейл”, че разследващите смятат, че крадците са наблюдавали вилата отблизо и са нанесли удара си, докато през уикенда английският нападател беше зает с мача на своя тим срещу Рома.

На Апенините шампионът на Премиър лийг с Лестър и съпругата му Ребека живеят в имение на стойност близо 2,3 млн. евро в Сало – исторически град, свързван някога с Бенито Мусолини. Двойката бързо се адаптира към италианския начин на живот, като местните жители често ги забелязват в ресторанти и около езерото.

Според различни информации двамата вече се наслаждават на новия си живот в Италия и правят всичко възможно, за да се слеят с местната общност.

Нападателят премина в Кремонез през лятото, след като напусна Лестър след 13 сезона и 183 отбелязани гола. Той описа живота в Италия като „абсолютно брилянтен“, въпреки че „тихият град“ се оказал по-оживен от очакваното.

От пристигането си Варди е отбелязал два гола в осем мача.