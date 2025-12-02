Популярни
  Кремонезе
  2. Кремонезе
  Варди: Всичко е въпрос на отдаденост и желание за най-доброто за отбора

Варди: Всичко е въпрос на отдаденост и желание за най-доброто за отбора

  • 2 дек 2025 | 15:23
  • 547
  • 0

Нападателят на Кремонезе Джейми Варди коментира победата с 3:1 като гост над Болоня в 13-ия кръг от италианското първенство. 38-годишният англичанин се разписа на два пъти във въпросната среща.

Джейми Варди е класа и на 38
Джейми Варди е класа и на 38

„Мисля, че просто ни трябваше малко дъжд – това е типичен делничен ден във Великобритания. Най-важното е, че взехме три точки и продължаваме да се подобряваме. Това е още една стъпка в правилната посока. Всичко е въпрос на отдаденост и желание за най-доброто за отбора. Всички сме на една и съща вълна и всички се движим напред, за да гарантираме, че краят на сезона ще бъде успешен“, каза Варди след двубоя.

Треньорът на Кремонезе: Привилегия е да имаме в отбора шампион като Варди
Треньорът на Кремонезе: Привилегия е да имаме в отбора шампион като Варди

Ветеранът е отбелязал четири гола в девет мача през този сезон. Договорът на футболиста с Кремонезе е до 30 юни 2026 година.

Снимки: Gettyimages

