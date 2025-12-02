Популярни
Треньорът на Кремонезе: Привилегия е да имаме в отбора шампион като Варди

  • 2 дек 2025 | 09:43
  • 341
  • 1

Треньорът на Кремонезе Давиде Никола бе много щастлив от победата над Болоня при гостуването с 3:1, която сложи край на серията от мачове без загуби на домакините на собствения си стадион и им попречи да се изкачат на трето място в класирането на Серия А.

"Привилегия е да имаме в отбора Варди. Той е шампион и като всеки шампион е скромен, смирен, знае точно какво трябва да направи на мачовете и тренировките и не бърка никога", обясни Никола.

"Отборът също не сбърка в нищо. Не знаех, че ще победим преди мача, но знаех, че имаме правилната нагласа. Играхме, за да се докажем, момчетата направиха страхотен мач срещу много силен отбор. Показахме борба, концентрация, точно позициониране, отлични атаки. А при големите победи, а това е точно една от тях, имаш нужда и от малко късмет и ние го имахме. Нищо не ни липсваше", каза още треньорът на "сиво-червените".

Снимки: Imago

