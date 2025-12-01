Джейми Варди е класа и на 38

Бившият английски национал Джейми Варди не спира да бележи. 38-годишният нападател вкара два от головете за победата на новака Кремонезе с 3:1 срещу Болоня в среща от 13-тия кръг на Серия "А". Домакините имаха шанс да излязат на трето място в класирането, но вместо това допуснаха първо поражение в шампионата от средата на септември и първо на своя "Ренато Дал'Ара".

Мартин Пайеро откри за Кремонезе в 31-вата минута, а в 34-тата Варди удвои. До почивката Болоня върна едно попадение чрез Рикардо Орсолини, който реализира дузпа, но отново Варди беше точен в 50-ата минута. С успеха тимът на Давиде Никола се придвижидо 11-тата позиция.

12-те поредни мача без загуба и последователните победи над Наполи, Удинезе и РБ Залцбург говореха достатъчно за формата на Болоня, но днешният мач се оказа много труден за състава на Винченцо Италиано. Гостите пък пристигнаха след три последователни загуби, но с представянето си показаха, че не бива да бъдат подценявани.

В началните минути Орсолини уцели гредата, а пропуск направи и Бенхамин Домингес. Пред другата врата Федерико Равалия попречи на Варди да се разпише, но ветеранът продължи да тормози защитата на Болоня.

В 31-вата минута Матео Бианкети изведе на чиста позиция Пайеро и той не сгреши. Само три минути по-късно Варди вкара втори гол за Кремонезе след отлично подаване на Федерико Бонацоли. Секунди преди края на полувремето Бианкети докосна топката с ръка в наказателното си поле и домакините получиха дузпа, оползотворена от Орсолини.

В началото на втората част неубедителна намеса на Равалия позволи на Варди да забие трети гол за Кремонезе, след който гостите се прибраха в половината си и удържаха ценната победа.

Снимки: Gettyimages