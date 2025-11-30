Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Може ли Септември да спре шампионския полет на Левски - efbet Лига live преди двубоя на стадион "Георги Аспарухов"Може ли Септември да спре шампионския полет на Левски - efbet Лига live преди двубоя на стадион "Георги Аспарухов"
  1. Sportal.bg
  2. Лече
  3. Пропусната дузпа в 90-ата минута осигури първа домакинска победа на Лече

Пропусната дузпа в 90-ата минута осигури първа домакинска победа на Лече

  • 30 ное 2025 | 15:49
  • 862
  • 0
Пропусната дузпа в 90-ата минута осигури първа домакинска победа на Лече

Лече постигна първата си домакинска победа в Серия "А" през този сезон, след като надделя с 2:1 над Торино в двубой от 13-ия кръг. "Вълците" нанесоха своя удар в средата на първото полувреме, когато вкараха два гола в рамките на две минути. В 20-ата Ласана Кулибали засече с глава на далечната греда центриране на Бериша от корнер. Марипан се опита да изчисти на голлинията, но само довкара топката. След по-малко от 120 секунди Ламек Банда засече отблизо много добро подаване по земя на Бериша, който се отчете с втора асистенция.

След това Торино вдигна оборотите и в края на полувремето Фалконе спаси много опасен изстрел на Сапата, а центриране на Нкунку срещна гредата.

Гостите доминираха след почивката. Че Адамс върна едно попадение в 57-ата минута, след като стреля малко след границата на наказателното поле и се получи рикошет в Габриел. В самия край Торино можеше да вземе точката, след като получи дузпа след намесата на ВАР заради нарушение на Моренте срещу Коко. Аслани обаче изпълни лошо наказателния удар и Фалконе спаси. Така "биковете" записаха второ поредно поражение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

  • 30 ное 2025 | 15:57
  • 13788
  • 12
Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм

Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм

  • 30 ное 2025 | 12:54
  • 2861
  • 0
Донарума симулирал контузия, за да може Сити да надвие Лийдс?

Донарума симулирал контузия, за да може Сити да надвие Лийдс?

  • 30 ное 2025 | 10:22
  • 15336
  • 8
Томас Мюлер срещу Меси за титлата на МЛС

Томас Мюлер срещу Меси за титлата на МЛС

  • 30 ное 2025 | 09:53
  • 8492
  • 4
В Барселона недоволни, въпреки победата - разговор между Флик и Рафиня го доказва

В Барселона недоволни, въпреки победата - разговор между Флик и Рафиня го доказва

  • 30 ное 2025 | 08:47
  • 8391
  • 11
Неочакваният рекорд, който Атлетико (Мадрид) отне на Реал

Неочакваният рекорд, който Атлетико (Мадрид) отне на Реал

  • 30 ное 2025 | 08:39
  • 10571
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 14837
  • 83
11-те на Левски и Септември, без промени в състава на "сините"

11-те на Левски и Септември, без промени в състава на "сините"

  • 30 ное 2025 | 16:18
  • 5074
  • 8
Уест Хам 0:0 Ливърпул, пропуск на Виртц

Уест Хам 0:0 Ливърпул, пропуск на Виртц

  • 30 ное 2025 | 16:05
  • 5455
  • 4
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 13730
  • 7
Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

Ман Юнайтед осъществи пълен обрат срещу Кристъл Палас в Лондон и отговори на критиките

  • 30 ное 2025 | 15:57
  • 13788
  • 12
Очаквайте на живо: Гран При на Катар във Формула 1, Норис с първи шанс за титлата

Очаквайте на живо: Гран При на Катар във Формула 1, Норис с първи шанс за титлата

  • 30 ное 2025 | 16:48
  • 492
  • 0