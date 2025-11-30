Пропусната дузпа в 90-ата минута осигури първа домакинска победа на Лече

Лече постигна първата си домакинска победа в Серия "А" през този сезон, след като надделя с 2:1 над Торино в двубой от 13-ия кръг. "Вълците" нанесоха своя удар в средата на първото полувреме, когато вкараха два гола в рамките на две минути. В 20-ата Ласана Кулибали засече с глава на далечната греда центриране на Бериша от корнер. Марипан се опита да изчисти на голлинията, но само довкара топката. След по-малко от 120 секунди Ламек Банда засече отблизо много добро подаване по земя на Бериша, който се отчете с втора асистенция.

След това Торино вдигна оборотите и в края на полувремето Фалконе спаси много опасен изстрел на Сапата, а центриране на Нкунку срещна гредата.

Гостите доминираха след почивката. Че Адамс върна едно попадение в 57-ата минута, след като стреля малко след границата на наказателното поле и се получи рикошет в Габриел. В самия край Торино можеше да вземе точката, след като получи дузпа след намесата на ВАР заради нарушение на Моренте срещу Коко. Аслани обаче изпълни лошо наказателния удар и Фалконе спаси. Така "биковете" записаха второ поредно поражение.

Следвай ни:

Снимки: Imago