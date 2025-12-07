Популярни
В Макларън са сигурни, че Верстапен ще играе честно днес

  • 7 дек 2025 | 08:40
  • 513
  • 1

Шефът на Макларън Андреа Стела заяви, че очаква „интересно състезание“ срещу световния шампион Макс Верстапен, който днес стартира първи в Гран При на Абу Даби – последният кръг за сезона във Формула 1.

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Италианецът уточни, че очаква Макс да се състезава честно, въпреки многото прогнози, че Верстапен ще се опита да бави колите на Макларън зад него, за да могат техните преследвачи да ги атакуват по-лесно.

През 2016 година, отново в Абу Даби, Люис Хамилтън се опита да направи същото с Нико Розберг, който го преследваше, а двамата пилоти на Мерцедес се бореха за титлата, спечелена в крайна сметка от Розберг.

Пирели прогнозира един бокс, но са възможни и два
Пирели прогнозира един бокс, но са възможни и два

„Що се отнася до възможностите, които има Макс, за да се опита да си изиграе картите, честно казано, не съм много притеснен – обясни Стела. – Мисля, че ще видим интересно състезание, но съм сигурен, че всичко ще бъде в рамките на честната и спортсменска надпревара.

Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби
Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби

„В тренировките видяхме, че нивото на деградация на гумите и на грейнинга надхвърля очакванията. Това може да е причина за контрол над темпото, заради стратегията на водещия автомобил.“

Пиастри: Все още не знам дали ще има заповеди от бокса
Пиастри: Все още не знам дали ще има заповеди от бокса

Лидерът в световния шампионат Ландо Норис има нужда от качване на подиума, за да си гарантира световната титла, без значение дали Макс ще спечели или не. Затова и Стела обясни, че за британецът ще е по-важно да запази второто си място, тъй като в първия завой на „Яс Марина“ вътрешната траектория не е по-добрата.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

