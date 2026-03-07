Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пирели прогнозира един бокс в Гран При на Австралия

Пирели прогнозира един бокс в Гран При на Австралия

  • 7 март 2026 | 17:16
  • 422
  • 0

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели прогнозира сравнително консервативна стратегия за повечето отбори в Гран При на Австралия утре.

Новият шеф на моторспорт подразделението на компанията Дарио Марафуски обясни, че стратегията с един бокс – между 20 и 26 обиколка и използването на средно твърдите и твърди гуми, се очаква да е най-популярното решение.

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Той предположи, че е възможно и използването на меките сликове за сравнително къса първа серия обиколки, а след това пилотът да довърши състезанието с най-твърдите С3, ако спре в бокса между 15 и 21 обиколка.

Минаването през бокса в Мелбърн не отнема много време – около 21 секунди, а статистиката сочи, че има 75% шанс утре да видим кола за сигурност пред колоната, което пък може да отвори възможност за втори бокс за пилотите.

Ландо Норис: Формула 1 смени най-добрите коли с най-лошите
Ландо Норис: Формула 1 смени най-добрите коли с най-лошите
 Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис: Формула 1 смени най-добрите коли с най-лошите

Ландо Норис: Формула 1 смени най-добрите коли с най-лошите

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 1131
  • 0
Сайнц: Пилотите вредят на Формула 1 с критиките към новите болиди

Сайнц: Пилотите вредят на Формула 1 с критиките към новите болиди

  • 7 март 2026 | 15:40
  • 703
  • 1
Ясна е причината за катастрофата на Макс Верстапен в квалификацията

Ясна е причината за катастрофата на Макс Верстапен в квалификацията

  • 7 март 2026 | 15:30
  • 1903
  • 1
Верстапен: Формулата на новите правила е сгрешена

Верстапен: Формулата на новите правила е сгрешена

  • 7 март 2026 | 15:23
  • 1139
  • 1
Андреа Стела: Много драматичната квалификация разкри слабостите на правилата

Андреа Стела: Много драматичната квалификация разкри слабостите на правилата

  • 7 март 2026 | 14:52
  • 1558
  • 0
Леклер: Добрите ни стартове не стигат срещу скоростта на Мерцедес

Леклер: Добрите ни стартове не стигат срещу скоростта на Мерцедес

  • 7 март 2026 | 11:45
  • 1738
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Арда, отмениха гол и дузпа на домакините

Ботев (Враца) 0:0 Арда, отмениха гол и дузпа на домакините

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 6881
  • 10
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 15310
  • 13
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 13875
  • 10
Навсякъде поне по гол

Навсякъде поне по гол

  • 7 март 2026 | 17:30
  • 16724
  • 12
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 23754
  • 12
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 29084
  • 14