Пирели прогнозира един бокс в Гран При на Австралия

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели прогнозира сравнително консервативна стратегия за повечето отбори в Гран При на Австралия утре.

Новият шеф на моторспорт подразделението на компанията Дарио Марафуски обясни, че стратегията с един бокс – между 20 и 26 обиколка и използването на средно твърдите и твърди гуми, се очаква да е най-популярното решение.

Той предположи, че е възможно и използването на меките сликове за сравнително къса първа серия обиколки, а след това пилотът да довърши състезанието с най-твърдите С3, ако спре в бокса между 15 и 21 обиколка.

Минаването през бокса в Мелбърн не отнема много време – около 21 секунди, а статистиката сочи, че има 75% шанс утре да видим кола за сигурност пред колоната, което пък може да отвори възможност за втори бокс за пилотите.

