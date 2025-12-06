Популярни
Пиастри: Все още не знам дали ще има заповеди от бокса

  • 6 дек 2025 | 21:08
  • 662
  • 0

Оскар Пиастри завърши трети в квалификацията за Гран При на Абу Даби и утре може да се наложи да помага на Ландо Норис в битката за световната титла срещу Макс Верстапен. Австралиецът обаче призна, че все още въпросът със заповедите на бокса не е бил обсъждан в Макларън.

„Все още не знам какво се очаква от мен утре, но докато Ландо или Макс не завършат пред мен на финала, все още имам шанс за титлата, така че ще видим как ще се развие състезанието“, обясни Пиастри.

„Сигурен съм, че ще дискутираме темата за заповедите от бокса, има смисъл да говорим за това преди състезанието. Но все още не знам дали ще има заповеди от бокса или не.“

Пиастри е трети в класирането, на 16 точки от лидера Ландо Норис и на 4 от Макс Верстапен, който е втори.

Снимки: Gettyimages

