Серхио Перес: Целта е да стигнем до финала

  • 7 март 2026 | 17:03
  • 471
  • 0

Двамата пилоти на Кадилак ще потеглят от дъното на стартовата решетка за Гран При на Австралия, но представянето на американския тим в квалификацията днес може да бъде определено като успешно, защото Серхио Перес и Валтери Ботас нямаха технически проблеми.

„Тимът вложи огромни усилия, за да можем да участваме в квалификацията с двете коли, представихме се добре и направихме всичко по силите ни – заяви Перес. – Квалификацията беше сложна, доволен съм от баланса на колата, надявам се, че и утре ще е така. Целта ни за състезанието е да стигнем до финала.“

Ботас обясни, че на колата на Кадилак й трябва „още скорост“, но допълни, че в тима са наясно в каква посока трябва да се развива автомобилът.

Перес се класира 18-и в квалификацията в Мелбърн, а Ботас – 19-и, като финландецът акцентира и на това, че е доволен, че е участвал във всички сесии на първия състезателен уикенд във Формула 1 за този сезон.

