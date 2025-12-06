Популярни
Пирели прогнозира един бокс, но са възможни и два

  • 6 дек 2025 | 22:37
  • 338
  • 0

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели прогнозира, че пилотите ще се опитат да изкарат Гран При на Абу Даби утре с един бокс. Но шефът на моторспорт подразделението на компанията Марио Изола е на мнение, че може да видим и по два бокса.

„С оглед на запазените гуми от пилотите, можем да видим два различни подхода към състезанието – обясни Изола. – Макларън е единственият отбор, където имат два комплекта нови твърди сликове, а повечето други тимове, включително и Ред Бул, имат по два нови комплекта средно твърди сликове. Това подсказва, че отборите си остават отворена вратата към стратегия с два бокса, но в Макларън са избрали най-консервативния подход.

Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби
Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби

„За най-бърза се смята стратегията с един бокс – старт със средно твърдите гуми и между 20 и 26 обиколка да е смяната им с твърди. Също така, може да се стартира с твърдите и между 39 и 45 обиколка те да бъдат сменени със средно твърди.

„Стратегията с два бокса не е толкова бърза, а трябва да се има предвид, че изпреварванията на „Яс Марина“ са трудни. Вариант е първа серия обиколка със средно твърди гуми, после твърди и след втория бокс – отново средно твърди. Тук, на теория тази стратегия е по-бърза в последната част на състезанието.“

Доктор Марко: Когато Макс стартира до Норис, Ландо е нервен
Доктор Марко: Когато Макс стартира до Норис, Ландо е нервен
 Пиастри: Все още не знам дали ще има заповеди от бокса
Пиастри: Все още не знам дали ще има заповеди от бокса
 Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

