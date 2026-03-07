Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Бортолето съжалява, че не успя да кара в Q3

Бортолето съжалява, че не успя да кара в Q3

  • 7 март 2026 | 17:30
Габриел Бортолето постигна страхотен успех за Ауди в първата квалификация на тима във Формула 1 – той се класира за третата част на сесията сред десетте най-бързи пилоти. Но Бортолето не успя да участва в Q3, тъй като получи повреда и спря в края на предишния сегмент.

„Успешна квалификация за тима – заяви бразилецът. – Трябва да се гордеем с това, че в първия ни състезателен уикенд стигнахме до топ 10, през зимата тимът свърши огромна работа по създаването на колата и задвижващата система.

„Не знам каква точно е причината да пропусна Q3. В средата на обиколката се появиха проблеми в трансмисията, започнах да губя предавки и накрая колата спря в алеята към боксовете. Надявам се, че проблемът не е сериозен и утре всичко ще е наред.

„Колата ни има добър потенциал, не мисля, че мнозина очакваха още в Мелбърн да се борим за място в топ 10.“

Другият пилот на Ауди Нико Хюлкенберг беше много близо до темпото на Бортолето и завърши 11-и в квалификацията.

Снимки: Gettyimages

