Леклер: С глупаво пилотиране на старта може да се загубят много позиции

Всеки един пилот от Формула 1 може да бъде „изпреварен от половината стартова решетка“ в началото на Гран При на Австралия, ако кара „глупаво“, смята звездата на Ферари Шарл Леклер.

Този сезон в сила влизат най-новите технически правила, които засягат автомобилите и задвижващите системи, като сериозно променят начина, по който пилотите се състезават. Това до голяма степен се дължи на промените в задвижващите системи, които вече разчитат повече на електрическа енергия – в съотношение почти 50:50. Това означава, че управлението на батерията ще играе по-голяма роля, а стартовете на състезанията стават по-сложни.

ISACK!! 👏



He secures his best ever starting position on his Red Bull debut with a P3 at Albert Park 😎#F1 #AusGP pic.twitter.com/TB4O7qb6ct — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Премахването на мотор-генераторната група MGU-H налага пилотите да форсират двигателите си на много по-високи обороти за поне 10 секунди, за да развъртят турбото. Неправилното изпълнение на процедурата може да активира системата против загасване на двигателя още на старта.

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри по-рано заяви, че това може да коства на един пилот до седем позиции – нещо, което според Леклер може да се види в неделя по време на откриващото състезание за 2026 в Мелбърн.

Ландо Норис: Формула 1 смени най-добрите коли с най-лошите

„Има много неизвестни за старта - каза Леклер, който се класира четвърти в квалификацията. - Наистина не знам как ще протече. Можеш лесно да изпревариш коли в първата обиколка, но след това много лесно можеш да бъдеш изпреварен от половината решетка в следващата, ако подходиш толкова глупаво.

„Така че не знам дали в крайна сметка всички ще се въздържат от действия, или ще видим някои луди неща, но предполагам, че ще изчакаме и ще видим утре“, добави той.

Верстапен: Формулата на новите правила е сгрешена

Тренировъчните стартове по време на предсезонните тестове в Бахрейн бяха интересни за наблюдаване, докато пилотите се опитваха да свикнат с новата процедура, като някои се справяха по-добре от други.

Пилотите на Ферари може би се справяха най-добре с тренировъчните стартове, като в един случай Люис Хамилтън скочи от пето на първо място, но Леклер не вярва, че това предимство ще се запази в неделя.

Исак Хаджар: Мерцедес са много бързи, искам да задържа моята позиция

Стига Мерцедес да не обърка старта, отборът би трябвало да запази доминиращата си двойна победа от квалификацията, като Исак Хаджар от Ред Бул, който се класира трети, може би е най-добрата възможност за изпреварване за Леклер.

„Стартовете, които видяхме в Бахрейн, бяха малко хаотични“ - обясни Леклер пред Sky Sports. - Не мисля, че утре ще изглежда така, но може и да греша. Работата е там, че когато всички са в оптималния си прозорец за стартиране, няма голяма разлика между колите. За нас е сравнително лесно да достигнем този оптимален прозорец за старта.“

„Вярвам, че за тях е много по-трудно да достигнат този оптимален прозорец – никога не съм пробвал двигателя на Мерцедес – и това означава, че може да им е малко по-сложно на старта. Но ако направят всичко перфектно, не очаквам изобщо да имат затруднения."

Тото Волф: Мерцедес се завърна към най-добрата си форма

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages