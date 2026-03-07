Тото Волф: Мерцедес се завърна към най-добрата си форма

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф заяви, че е „много щастлив“ да види края на автомобили с граунд ефект във Формула 1, тъй като тимът най-накрая може „да прави това, в което сме най-добри“. Коментарът му дойде след доминацията на Мерцедес в квалификацията в Австралия, в която Джордж Ръсел и Кими Антонели заеха първите две места.

„Сребърните стрели“ изпитваха сериозни затруднения с болидите след 2022, като постигнаха едва седем победи в четирите сезона след последната промяна в регулациите и не успяваха да намерят постоянство в шампионата при конструкторите.

Сега обаче Волф е уверен, че Мерцедес, и по-специално Джордж Ръсел, са направили „още една крачка напред“ в преследването на шампионска слава за първи път от 2021 насам.

Пред Sky Sports след квалификацията Волф сподели: „Толкова съм щастлив, че тези объркани коли с граунд ефект си отидоха и най-накрая правим това, в което сме най-добри.“

„Като личност Джордж направи още една крачка напред по отношение на зрялост и увереност в управлението на колата. Мисля, че точно така му харесва. Тези болиди загубиха притискаща сила, но ако погледнете аеродинамичната и механичната страна, колата изглежда като по релси, поне днес.“

„А когато пилотът има увереност в колата, тогава може да постигне това. Всичко е комбинация от пилот, автомобил и задвижваща система. Днес всичко проработи заедно, за да стигнем до полпозишън.“

Волф похвали и съотборника на Ръсел, Андреа Кими Антонели, който завърши на три десети зад него на втора позиция. Въпреки това той смекчи очакванията към младия италианец, макар да е близо до британеца по „чиста скорост“.

„Мисля, че по отношение на чистата скорост той е абсолютно на ниво. Това е втората му година във Формула 1, докато Джордж има девет или десет. Като цяло се нуждаеш от опит, така че мисля, че е твърде рано за Кими да се сравнява с Джордж“, добави той.

Мерцедес успя да върне Антонели в квалификацията, макар и с известна помощ от отпадането на Верстапен в Q1, а италианецът им се отблагодари с място на първа редица, нещо, което изглеждаше невъзможно след катастрофата му в третата свободна тренировка.

„Тази кола изглеждаше като болид от Lego, пръснат на пода, буквално два часа преди сесията. Пет минути преди началото на квалификацията им казах, че няма да успеем - призна Волф. - Чудо е не само, че колата беше сглобена, но и обиколката, която направи Антонели. Колата нямаше никакви настройки, така и не успяхме да я подготвим както трябва.“

