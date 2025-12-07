Популярни
Голямото дерби на Румъния разочарова

  • 7 дек 2025 | 05:55
  • 154
  • 0
Голямото дерби на Румъния разочарова

ФКСБ и Динамо (Букурещ) не излъчиха победител в дербито на румънския футбол. Двата отбора изиграха слаб мач, който не отговори на очакванията и направиха нулево равенство, което не им помогна да подобрят позициите си в класирането.

Георги Миланов се появи като резерва за Динамо в 68-ата минута. Българският национал влезе на мястото на Даниел Армстронг. "Червените кучета" не можаха да постигнат първа победа на терена на вечния си съперник от 14 години, но запзиха аванса си от 10 точки пред "стелистите".

По-рано през сезона Динамо триумфира в дербито с 4:3, но този път положенията бяха твърде малко. Капитанът Дариус Олару пропусна единствената добра възможност за ФКСБ преди почивката, а и след нея продължи да е най-голямата заплаха за вратата на Девис Епаси. В 75-ата минута Еди Нахоре уцели гредата и накара насатвника на Динамо Желко Копич да се хване за главата.

Начело в Румъния е Рапид (Букурещ) с 38 точки, пред Ботошани с 36 и Динамо (Букурещ) с 35, но отборът на Георги Миланов има мач повече. Шампионът ФКСБ е чак на 10-о място с 25 точки.

