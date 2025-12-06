Популярни
  • 6 дек 2025 | 21:52
  • 292
  • 1
Диана Петкова постави нов национален рекорд на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Петкова стана първата българка под 30 секунди в дисциплината, като с 29.97 секунди завърши 11-та в полуфиналите и подобри собственото си върхово постижение от 30.04 секунди от предишното европейско първенство в Отопени преди две години.

Това беше второ участие на Диана Петкова на полуфинал на Европейското първенство в Люблин след десетото й място на 100 метра съчетано.

Най-доброто време в полуфиналите даде победителката във втората серия Енели Йефимова (Естония), която завърши за 29.00 сек. Йефимова беше с 33 стотни по-бърза от Рута Мейлутите (Литва) и с 47 стотни пред Флорин Гаспар (Франция). С четвърти резултат към финала се класира Доминика Стандера (Полша), която спечели полуфинала с участието на Диана Петкова с време 29.48 сек.

