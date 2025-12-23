Ултраплувецът Теодор Цветков отново плува с кауза, този път в родния Русе

Ултраплувецът Теодор Цветков отново плува с кауза - този път в родния си град Русе. В басейна на комплекс „Дунав“ трикратният рекордьор на Гинес осъществи изключително плувно предизвикателство - 3 километра във вода с температура под 5 градуса по Целзий, информира Кристина Борисова от неговия екип.

„Постижение, което далеч надхвърля рамките на стандартното спортно усилие и отново поставя фокус върху силата на човешкия дух, дисциплината и смисъла зад всяко предизвикателство. Международната асоциация по ледено плуване (IISA) дефинира като маратон плуването на 3 километра или повече във вода с температура 5,0°C или по-ниска. Зад тези 3 километра стоят месеци на целенасочена подготовка, усилени тренировки и безкомпромисна отдаденост. Теодор не просто тренира - той влага сърцето си във всичко, което прави. Всяко влизане в ледената вода е осъзнат избор, всяко усилие - крачка към по-голяма цел.

За Теодор спортът никога не е бил самоцел. Неговото плуване носи послание – за вярата, за постоянството, за това, че ограниченията съществуват, за да бъдат преодолявани. Той е жив пример, че когато имаш ясна цел, трудностите не спират, а изграждат. Постижения като днешното са силен пример за подражание - особено за младите хора, които имат нужда от вдъхновение и от знанието, че успехът не е въпрос на момент, а на характер, последователност и вътрешна мотивация“, добавят от екипа на ултраплувеца.