  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Диана Петкова: Мога да подобря националния рекорд

  • 3 дек 2025 | 13:28
Диана Петкова е уверена, че може да подобри националния си рекорд на 100 м съчетано плуване.

Българката се класира за полуфиналите в дисциплината на европейското първенство в малък басейн в Люблин, Полша.

Диана Петкова се класира за полуфиналите на 100 метра съчетано на Европейското
"Плувах с доста голям резерв. Успях да виждам момичетата около мен и знам, че те са лидерки на 100 м съчетано плуване. Отпуснах доста и на крола. Беше едно доста контролирано плуване за мен. Трябва да наблегна на обръщанията, но мисля, че ще се получат, понеже скоростта ми сега не беше максимална. Ще наблегна и във вторите 50 м, където по принцип ми е силата. Там отпуснах доста, понеже виждах около мен какво се случва", сподели тя в интервю за БНТ.

Според нея е възможно да подобри и националния си рекорд от 58.79 сек.

"Смятам, че мога да подобря националния рекорд. Страшно много се вълнувам. Бях доста притеснена преди това плуване, заради вчерашното. Но сега съм доста по-спокойна и се вълнувам за следобедната сесия", допълни националката.

