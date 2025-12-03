Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското по плуване

Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Българката финишира с 10-о време в сериите с 59.16 секунди, което не бе достатъчно за влизане сред осемте финалистки.

Диана Петкова, която е шеста в тази дисциплина от предишното европейско първенство в Отопени преди две години, е втора резерва за финала утре.

Десетото й място на 100 съчетано е най-доброто класиране за България от шампионата в Люблин до момента.

Марит Стеенберген от Нидерландия бе най-бърза в полуфиналите с 57.96 секунди.