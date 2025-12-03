Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското по плуване

Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското по плуване

  • 3 дек 2025 | 22:27
  • 162
  • 0
Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското по плуване

Диана Петкова не успя да влезе във финала на 100 метра съчетано на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Българката финишира с 10-о време в сериите с 59.16 секунди, което не бе достатъчно за влизане сред осемте финалистки.

Диана Петкова, която е шеста в тази дисциплина от предишното европейско първенство в Отопени преди две години, е втора резерва за финала утре.

Десетото й място на 100 съчетано е най-доброто класиране за България от шампионата в Люблин до момента.

Марит Стеенберген от Нидерландия бе най-бърза в полуфиналите с 57.96 секунди.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Диана Петкова: Мога да подобря националния рекорд

Диана Петкова: Мога да подобря националния рекорд

  • 3 дек 2025 | 13:28
  • 459
  • 0
Диана Петкова се класира за полуфиналите на 100 метра съчетано на Европейското

Диана Петкова се класира за полуфиналите на 100 метра съчетано на Европейското

  • 3 дек 2025 | 11:37
  • 746
  • 0
Габриела Георгиева: Не мисля, че можеше да дам по-добър резултат на 200 м гръб

Габриела Георгиева: Не мисля, че можеше да дам по-добър резултат на 200 м гръб

  • 3 дек 2025 | 09:30
  • 556
  • 1
Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите на 200 метра гръб

Габриела Георгиева и Дарен Кирилов отпаднаха на полуфиналите на 200 метра гръб

  • 2 дек 2025 | 22:12
  • 1068
  • 3
Изабел Гозе постави европейски рекорд на 400 метра свободен стил в малък басейн

Изабел Гозе постави европейски рекорд на 400 метра свободен стил в малък басейн

  • 2 дек 2025 | 22:07
  • 581
  • 0
Петима българи не преодоляха сериите на Европейското по плуване

Петима българи не преодоляха сериите на Европейското по плуване

  • 2 дек 2025 | 15:51
  • 553
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

8 от 8! ЦСКА бие с дузпа в 95-ата минута, Кошмара отново герой

  • 3 дек 2025 | 19:57
  • 98821
  • 641
Ливърпул 0:0 Съндърланд, греда на гостите

Ливърпул 0:0 Съндърланд, греда на гостите

  • 3 дек 2025 | 21:35
  • 2913
  • 3
Арсенал 1:0 Брентфорд, Игор Тиаго влезе в игра

Арсенал 1:0 Брентфорд, Игор Тиаго влезе в игра

  • 3 дек 2025 | 22:41
  • 4647
  • 2
Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

Извънземен Мбапе смълча “Катедралата“ и върна Реал Мадрид към победите

  • 3 дек 2025 | 21:53
  • 23174
  • 446
Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

Янев: Гледаме само Годой, а не останалите 10 човека, които си скъсаха г**а от тичане

  • 3 дек 2025 | 20:26
  • 12574
  • 29
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 34739
  • 35